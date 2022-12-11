«Спасибо судьям, у нас нет скучного чемпиона». Бойцы UFC — о спорной ничьей Анкалаева с Блаховичем

Одни поддерживают Магомеда, другие насмехаются над обоими бойцами.

Магомед Анкалаев не смог стать пятым чемпионом UFC в истории России. Бой Магомеда против Яна Блаховича за вакантный пояс в полутяжелом весе завершился ничьей. Майк Белл насчитал 48:47 в пользу Блаховича, Дерек Клири увидел 48:46 в пользу Анкалаева, а Сэл Д'Амато вовсе решил, что по итогам пяти раундов счет 47:47. Титул не достался никому, а Дана Уайт назвал бой ужасным и уже объявил, что вакантный пояс теперь разыграют Гловер Тейшейра и Джамал Хилл на турнире UFC 283 в Бразилии.

Но ни у кого нет сомнений, что Анкалаев победил Блаховича. В этом уверены не только независимые судьи с сайта MMA Decision (все выбрали россиянина), но и большинство бойцов UFC. Правда, как и Уайт, не все оценили выступление Магомеда и Яна.

Иржи Прохазка включил режим Чарльза Оливейры и напомнил, что у чемпиона есть имя: «Только что посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто на самом деле чемпион. Просто дайте мне время».

Иржи Прохазка. Фото Соцсети

Мухаммед Мокаев выразил соболезнования Анкалаеву и отругал судей, которые никогда не были бойцами ММА: «Как бойцу мне жаль Анкалаева, зная, что эти судьи никогда сами не зайдут в клетку и хотя бы раз в жизни не пройдут весогонку, и они принимают такие бредовые решения...»

Александр Ракич, по-видимому, высмеял слова Яна Блаховича, который признал, что Анкалаев выиграл бой: «Ян мог бы еще сказать, что больше никогда не будет драться».

Александр Ракич. Фото Соцсети

Джонни Уокер признался, что скучает по Прохазке, и заодно поиздевался над участниками главного боя: «Спасибо судьям, у нас нет скучного чемпиона. Я уже скучаю по Иржи».

Фрэнсис Нганну поддержал Магомеда и бросил камнем в UFC, который никак не отпускает его в бокс: «Анкалаев выиграл этот бой. Дайте человеку его чертов пояс».

Фрэнсис Нганну. Фото Соцсети

Ислам Махачев тоже направил лучи поддержки в сторону Анкалаева: «Не знаю, что нужно было сделать еще для победы. Анкалаев — чемпион!»

Али Абдель-Азиз не мог пройти мимо и не раскритиковать судей: «Этих двух судей надо арестовать, эти ребята разрушают спорт».