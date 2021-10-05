Дэмьен Майя назвал три главных момента своей карьеры

Ветеран UFC Дэмьен Майя (28-11) назвал три самых запоминающихся момента своей карьеры в ММА.

«Первый — когда я победил Чела Соннена, и это стало моей пятой победой подряд сабмишеном в UFC (единственный боец в новейшей истории UFC, кто стартовал в промоушене с пятью победами сабмишенами подряд. — Прим. «СЭ»), — говорит Майя на шоу The MMA Hour. — Я вышел на рекорд 11-0, был непобежденным бойцом, пять побед сабмишенами подряд в UFC... Прекрасный момент. Второй — когда я спустился в полусредний вес, выиграл три боя подряд, а затем проиграл два подряд.

Второе поражение, Рори Макдональду, было очень болезненным. Помню, как я возвращался в Бразилию и думал, что больше никогда не подерусь за титул. Но я собрался морально и выиграл семь боев подряд. Вот эта серия побед — моя вторая вершина. И главный момент в ней — победа над Карлосом Кондитом. Иконический момент для меня. Главное событие вечера, большой бой. Я был уверен, что теперь точно подерусь за титул. Кстати, забавный момент. Мой бой с Кондитом на национальном бразильском ТВ решили показывать только отрывочно. Где-то на половине боя, даже раньше, они планировали переключиться на другую, более рейтинговую, трансляцию. Но, так как я победил быстро, зрители увидели весь бой (смеется). Правда, канал тут же увел нашу трансляцию из эфира и зрители не увидели мое интервью. Да, после Кондита я еще дрался с Масвидалем и только потом за титул, но именно победа над Карлосом стоит особняком.

Третий момент — это бой с Беном Аскреном. Помните, тогда все обсуждали, кто из нас лучший грэпплер, как сложится бой джитсера и борца. Многие говорили, что его навыки превосходят мои, что он самый новаторский борец в истории ММА. И мне удалось победить его, и я горжусь этой победой. Он очень сильный парень. Его стиль был много лет эффективным. Он прекрасный атлет, раз смог пробиться на Олимпийские игры. Эта победа — третий мой главный момент в карьере".

43-летний Майя провел последний поединок в июне, проиграв единогласным решением судей Билялу Мухаммаду. Этот бой для бразильца стал завершающим по контракту с UFC.

Дэмьен провел 33 поединка в промоушене — больше только у Джереми Стивенса (34), Андрея Орловского (35) и Дональда Серроне с Джимом Миллером (оба — по 37). Майя — один из двух бойцов в истории UFC, у кого есть по пять побед подряд в двух весовых дивизионах (другой — Фрэнки Эдгар).

Бразилец дважды дрался за пояс — в апреле 2010-го проиграл единогласным решением судей Андерсону Сильве за титул в среднем весе и в июле 2017-го уступил Тайрону Вудли в поединке за пояс полусреднего веса.