Павлович стал главной русской надеждой в тяжелом весе. Крылов проиграл как Федор

Кое-что о турнире UFC в Лондоне.

Крылов vs Крейг

Никита Крылов, 30 лет. Полутяжелый вес. Статистика в ММА: 27 побед, 9 поражений.

Пол Крейг, 34 года. Полутяжелый вес. Статистика в ММА: 16 побед, 4 поражения.

Первое, что бросилось в глаза — когда Крылов выходил на бой, когда его представляли, под его именем не было флага. В предыдущих 14 был — украинский. Крылов родом из Луганской области, в свое время дал много интервью с критикой украинской власти, в итоге был внесен в базу «Миротворец» — еще в 2015 году. Перед турниром в Лондоне пресс-служба UFC попросила не спрашивать Никиту о политике. Но решение не выходить под украинским флагом, кажется, без слов показывает, какой позиции он придерживается.

Крылову противостоял один из лучших грэпплеров UFC — шотландец Пол Крейг. Впрочем, Никита и сам довольно уверенно чувствует себя в партере, хоть он и базовый каратист, ударник. Пять побед в UFC он одержал сабмишенами. У Крейга до этого боя было столько же. Крылов бросился в атаку сразу, как только начался бой, несколько раз ударил соперника по лицу, был переведен, но затем сам оказался в доминирующей позиции. Никита начал активно работать внизу — попытался сделать ручной треугольник, включил граунд энд паунд.

В подбородок Крейга прилетали очень увесистые удары. Коронка шотландца — треугольник. И если первая попытка исполнить этот прием ни к чему не привела, то вторая сработала на 100 процентов: Пол мгновенно использовал свой шанс — схватил руку Крылова, обхватил ногами шею и вынудил постучать. Настоящий мастер. А за Никиту обидно — он классно вел бой, но с Крейгом в партере нельзя терять концентрацию ни на секунду.

Это второе поражение Никиты подряд и четвертое после того, как в 2018-м он вернулся в UFC. Проигрыш Крылова напомнил то, как Фабрисиу Фердум поймал на треугольник Федора Емельяненко. Там, правда, все закончилось за минуту. Схожесть (помимо приема) в том, что Емельяненко, зная фишки соперника, все равно шел на риск, пытаясь диктовать свои условия. И, кстати, из первого треугольника он тогда тоже выкрутился.

Павлович vs Абдурахимов

Сергей Павлович, 29 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 15 побед, 1 поражение.

Шамиль Абдурахимов, 40 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 20 побед, 7 поражений.

Павлович, один из самых перспективных российских тяжеловесов, не выходил в клетку с октября 2019 года. Причины были разные, первоочередные — пандемия и отсутствие американской визы. Подробностей мы не знаем, поскольку Сергей — один из самых закрытых бойцов ММА. Впрочем, этот тот самый случай, когда человеку не обязательно давать яркие интервью. Павлович настолько фактурен, что может стать звездой (во всяком случае, в России), и без этого. Стать, бугристые мышцы, нокаутирующая сила, суровый вид. Русский богатырь — это про него.

Павловичу противостоял другой тяж из России — 40-летний Шамиль Абдурахимов. Абдурахимов не дрался почти два года (причины были примерно те же, что и у Павловича), а в сентябре 2021-го проиграл нокаутом Крису Дакасу. Тем не менее Шамиль остался в рейтинге тяжеловесов — причем на 10-м месте. Теперь эту позицию займет Павлович.

Бой полностью прошел в стойке и закончился тем, что Сергей сбил соперника апперкотом (причем пробил его издалека), а затем начал добивать. Рефери решил остановить поединок — и правильно сделал, учитывая, что удары у Павловича страшной силы. Было время, когда Сергея не мог раскрепоститься в бою, когда не мог показать реальную силу — например, можно вспомнить поединок с Михаилом Мохнаткиным в Fight Nights. Очевидно, что проблема решена: в 2019-м растерзал Марсело Голма и Мориса Грина, в 2022-м нокаутировал Абдурахимова.

После боя случился курьез: Майкл Биспинг (он был человеком, который берет октагон-интервью) спросил у Павловича о геймплане, а переводчик перевел так, что Сергей не сразу понял, чего от него хотят. Но в итоге разобрался.

«Хочу сказать публике спасибо, Англии! — сказал Павлович. — Нокаут — его никогда не планируешь, получается случайно. Хочу сказать своему оппоненту — я очень хорошо его знаю — большое спасибо ему. И всем, кто за меня болел, большое спасибо!»

И последнее — наверное, кому-то это будет интересно (кто не смотрел видео боев): нет, во время речи Павловича зал не свистел. Негатива к российским бойцам в Лондоне не ощущалось — во всяком случае, если судить по трансляции.

Ну, а про главный бой вечера — между Александром Волковым и Томом Аспиналлом — можно прочитать здесь (гиперссылка). К сожалению, он закончился для российского тяжа катастрофой. Если говорить языком ура-патриотизма: теперь главной русская надежда в UFC — Павлович.