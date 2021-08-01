В Bellator появился новый король. Макки снес Фрейру, забрал пояс и миллион долларов
Бойцы здорово раскачали поединок, накануне чуть не подравшись на пресс-конференции и взвешивании.
Хотя их противостояние не особо в этом нуждалось. Во-первых, оно идеально в стилистическом плане: оба заканчивают бои досрочно (24 из 32 Фрейре, 13 из 18 Макки). Во-вторых, Фрейре — опытный чемпион в двух дивизионах, а Макки — молодой, дерзкий проспект, не знающий поражений (теперь его рекорд — 18-0). В-третьх, парни уверенно прошли этапы четвертьфинал и полуфинал (на счету каждого — по два финиша). Это был наилучший финал Гран-при из возможных.
Первые две минуты боя активности не было вообще, однако все это время чувствовалось напряжение, которое давало понять: все может решиться уже после первой же атаки. Так и получилось.
Первым взорвался Макки: нанес точный хайкик, а затем выбросил молниеносную серию ударов — и Фрейре упал. Эй Джей раньше времени начал праздновать победу, за это время бразилец успел немного восстановиться и начал вставать. Американец это заметил, после чего забрал шею соперника в гильотину. Спустя 10 секунд рефери остановил поединок.
Таким образом Макки стал новым чемпионом Bellator в полулегком весе, прервав серию Фрейре из пяти защит подряд. Кроме этого американец одержал победу в Гран-при полулегковесов, получив заслуженный чек в миллион долларов.
До турнира Фрейре занимал первую строчку рейтинга P4P, Макки — пятую. Новая версия будет опубликована на следующей наделе — и там произойдут кардинальные изменения.
Какой будет следующий ход промоушена? Тут много вариантов. С третьей по шестую строчки рейтинга полулегкого дивизиона располагаются бойцы, которые идут на сериях побед. Логичный ход: третий номер Адам Борикс подерется с непобежденным четвертым номером Джей Джеем, а Аарон Пико, находящийся на пятой строчке, встретится с Мэдсом Барнеллом (наверняка подниматся на второе место), который на Bellator 263 победил Эммануэля Санчеса. Соответсвенно кто-из этих этих ребят в случае победы получит титульный бой с Макки.
Все варианты — интересное продолжение новой главы в истории Bellator, написанной сегодня 26-летним Эй Джеем Макки.
Никита Карин
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