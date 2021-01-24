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Чендлер нокаутировал Хукера в со-главном бою турнира UFC 257

08:10
Майкл Чендлер. Фото Instagram
Майкл Чендлер. Фото Instagram
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Американский боец Майкл Чендлер победил новозеландца Дэна Хукера в со-главном бою турнира UFC 257 в легком весе.

Чендлер отправил соперника в нокаут в первом раунде поединка. Отметим, что для американца этот поединок стал первым в UFC. Ранее он выступал в Bellator.

На счету Чендлера 22 победы при 5 поражениях в ММА. У Хукера 20 побед и 10 поражений.

В главном поединке турнира сойдутся Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире показывает телеканал РЕН ТВ.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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