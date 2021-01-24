Чендлер нокаутировал Хукера в со-главном бою турнира UFC 257
08:10
Американский боец Майкл Чендлер победил новозеландца Дэна Хукера в со-главном бою турнира UFC 257 в легком весе.
Чендлер отправил соперника в нокаут в первом раунде поединка. Отметим, что для американца этот поединок стал первым в UFC. Ранее он выступал в Bellator.
На счету Чендлера 22 победы при 5 поражениях в ММА. У Хукера 20 побед и 10 поражений.
В главном поединке турнира сойдутся Конор Макгрегор и Дастин Порье.
Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире показывает телеканал РЕН ТВ.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.
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