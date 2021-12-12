Порье после 1-го раунда думал, что он уже чемпион, а у Оливейры фан украл очки. Слова после боя

Лучшее с послематчевой пресс-конференции.

В Лас-Вегасе завершился последний номерной кард UFC в уходящем году. В соглавном событии 269-го турнира Джулианна Пенья оборвала великую 12-матчевую победную серию Аманды Нуньес, а в главном поединке чемпион-андердог Чарльз Оливейра задушил Дастина Порье еще быстрее, чем это сделал год назад Хабиб Нурмагомедов.

Для бразильца победа стала десятой подряд, девять раз он победил досрочно. Только 36-летний ветеран Тони Фергюсон уперся так, что Оливейре не удалось его финишировать себя. Хотя, справедливости ради, выжил Фергюсон в том армбаре каким-то чудом, просто превратившись в резинового человека. Так или иначе, Чарльз вполне тянет на звание лучшего финишера в истории UFC — у него для этого и досрочных побед больше других, и по сабмишенам он уходит от преследователей все дальше (прием с Порье стал 15-м, у второго Майи 11 побед сабмишенами).

Снова нельзя не отметить окрепшую психику бразильца. Если 3-5 лет назад он часто отступал перед болью и трудностями (сдался с Холлоуэем после микроразрыва пищевода, быстро постучал после локтей Фелдера и т. д.), то теперь у него уже второй поединок подряд, когда он встает из тяжелого нокдауна и продолжает биться за победу. Даже сразу и не вспомнить другого чемпиона, кто в первых своих двух титульниках преодолел падение в нокдаун и победил.

Для Порье же теперь, скорее всего, начинается карьерное ответвление куда-то в сторону Александра Густафссона, Джозефа Бенавидеса, Чада Мендеса и других топовых ребят, кто несколько раз был близок к поясу, но так и не осилил задачу. Американец выглядел по этому поводу на пресс-конференции крайне подавленным, в отличие, разумеется, от своего счастливого оппонента.

Приводим лучшее из послематчевых высказываний бойцов. Сначала — Дастин Порье.

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Об уверенности после 1-го раунда, что станет чемпионом

«Когда он забрал спину в стойке, я думал, что он спадет и потеряет позицию, потому что находился слишком высоко. Но он как-то встроился и улучшил положение. Поначалу он проводил ущемление челюсти, я немного содрал его руки, но они соскользнули прямо мне под подбородок.

То же самое, что и с Хабибом, — в боях такого уровня слишком высока цена ошибки. После первого раунда я сидел в углу, пил воду и думал, что стану чемпионом. Чем удивил Оливейра? Стойкостью. По физической силе не могу сказать, что он какой-то суперсильный. Он чемпион по праву. Во втором раунде я помнил, что лучше проиграть раунд, чем бой, поэтому был пассивен, не рисковал, но мне все равно в итоге в этом бою забрали спину и задушили".

О коленях Оливейры по корпусу

«Он попал один раз хорошо коленом в правый бок, но в целом эти удары не были какими-то серьезными. Не могу сказать, что они повлияли».

О том, испортило ли ему удачный год поражение Оливейре

«Я мечтал стать чемпионом, потому что звание чемпиона остается с тобой навечно. Год не испорчен, я просто упустил возможность, не сбылась моя мечта. Все нормально, я смотрю на себя в зеркало как на мужчину. Я знаю, что я могу достичь всего, на что настрою себя, свое сознание. Могу построить новую победную серию, снова выйти на титульный бой. Вопрос — хочу ли я настраивать себя на это? Это будет ясно в ближайшие дни или недели. Посмотрим, что скажет мое сердце».

О том, держал ли его Оливейра за перчатку запрещенным способом

«Майк Браун спросил меня, когда мы шли в раздевалку, почему я не вытащил руку в том эпизоде. Я не помню, засунул ли он палец в перчатку, но помню, что пытался вытащить руку и он держал ее очень плотно. Но я не чувствовал, что он засунул палец в перчатку».

Эпизод боя Чарльз Оливейра — Дастин Порье.

Чарльз Оливейра закрывал послематчевую пресс-конференцию, как и положено чемпиону. К сожалению, для публики бразилец говорит строго на португальском, причем не всегда через качественных переводчиков. Например, на официальной церемонии взвешивания Оливейра в оригинале цитировал Псалтырь: «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится«, но англоязычные зрители услышали, мягко говоря, сильно вольный вариант от переводчика: «Господь сказал, что тысяча человек может быть на твоей стороне, но Бог все равно выше«.

Тем не менее когда в ход идет только ММА-терминология и контексты, переводят бразильца более-менее точно. Если не брать расширенные цитаты из Евангелия, в целом он говорит всегда довольно простые вещи.

О мнении, что он не может держать удар

«Люди говорили, что я не могу держать удар, и посмотрите, что я показал в бою. Говорили, что я ломаюсь, — и посмотрите, что я показал в бою. В моем зале Chute Boxe мой тренер Диего Лима каждый день устраивает между нами войны. Мне прилетают в голову настоящие камни, но я стою на ногах и не падаю. Люди списывали меня со счетов, но я опять все доказал».

О работе Порье на земле во 2-м раунде

«Думаю, я потряс его в стойке коленом в корпус и он восстанавливался на земле. Он не хотел джитсить со мной, рисковать, потому что все понимают, как я опасен в джиу-джитсу. Просто держал пассивную позицию. Удушение? Мое БЖЖ построено на использовании шансов. Как только я вижу шанс — я провожу прием».

О том, как болельщик украл у него очки

«Да, когда я выходил из клетки, фан украл у меня очки. (Смеется.) Но охрана UFC разыскала его и вернула очки назад».

О следующем сопернике

«Я не из тех, кто пишет большие посты в Facebook, много говорит, я просто выхожу и делаю. Моя задача сейчас — защищать пояс, неважно, какого соперника они дадут. Гэтжи? У меня с ним ничего личного. Если он следующий в очереди — я принимаю бой».

О бое с Хабибом

«Мне все равно, что обсуждают люди. Хабиб был отличным чемпионом, создал свое наследие. Но он закончил карьеру. Теперь свое наследие создаю я».