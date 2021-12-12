Оливейра был близок к краху, но в итоге задушил Порье даже быстрее Хабиба

Чарльз Оливейра защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Чарльз Оливейра, Бразилия, 32 года. Легкий вес. Статистика в ММА: 32 победы, 8 поражений.

Дастин Порье, США, 32 года. Легкий вес. Статистика в ММА: 28 побед, 7 поражений.

Похоже, мечта Дастина Порье так и не осуществится — он никогда не будет чемпионом UFC. Весной 2019-го Дастин стал временным чемпионом в легком весе, но тогда ценность этого титула была минимальна — он был введен лишь из-за дисквалификации полноправного чемпиона Хабиба Нурмагомедова. В сентябре Порье и Нурмагомедов провели бой — Хабиб одержал уверенную победу, поймав американца на удушающий в третьем раунде.

Потом Дастин выиграл у Дэна Хукера (бой был совершенно диким) и дважды убрал с пути Конора Макгрегора, заслужив второй титульный шанс. И вот новая неудача.

The former lightweight champ showed Oliveira respect after his title defense at #UFC269 ?



(via @TeamKhabib) pic.twitter.com/S0JAGqUhAt — ESPN MMA (@espnmma) December 12, 2021

Карьера Чарльза Оливейры в UFC не менее драматична. Он пришел в лигу 19-летним, выиграл два боя, а потом начал чередовать победы с поражениями. По сути, считался середняком. Но начиная с июня 2018-го принялся выигрывать. Сейчас у него 10 побед подряд, и это лучшая победная серия из действующих бойцов легкого дивизиона. Чемпионом же он стал в мае этого года, когда нокаутировал Майкла Чендлера.

Оливейра бойко начал поединок с Порье: сначала выбросил колено в прыжке (мимо), потом всадил в Порье локоть (точно). Но Дастин быстро утихомирил соперника, сбив его ударом правой рукой, а потом принялся дальше разбивать бразильца в стойке. За первые пять минут Чарльз пропустил 54 значимых удара, причем за полторы минуты до гонга оказался в нокдауне — после правого хука Порье. Но нельзя сказать, что это было одностороннее избиение, — кое-что получилось и у Оливейры. Он довел 48 значимых ударов, но все же бил не так жестко, как оппонент.

Интересно, что в первом раунде бразилец ни разу не попытался перевести бой в партер. Хотя вроде бы очевидно, что в грепплинге он куда сильнее, чем Порье. Зато второй раунд практически полностью прошел на полу. Оливейра c большим трудом, но все же затащил Порье в партер, а там стал активно работать локтями из гарда.

В третьем же раунде все закончилось. Оливейра поставил соперника в неудобное положение у сетки, а потом поступил креативно — запрыгнул Порье на спину, после чего взял шею американца в замок. Первая попытка задушить не прошла, а вот во время второй Дастин постучал в знак сдачи. Блестящая победа Оливейры. Он задушил Порье даже быстрее Хабиба. Нурмагомедов сделал это на 02:06 третьего раунда, а Оливейра — на 01:00.

Президент UFC Дана Уайт наградил Чарльза бонусом за лучшее выступление вечера. Это уже 12-й подобный бонус в его карьере (рекорд UFC). Бразилец обновил и два других важных рекорда UFC — теперь на его счету 15 побед сабмишенами в UFC и 18 досрочных побед в UFC.

Чарльз Оливейра: «Я чемпион мира. Я — фигура. Они говорят, я делаю. 15 побед сабмишенами в UFC. Он много попадал по мне, но я продолжал идти вперед. У меня лучшая команда в мире, спасибо моим тренерам, спасибо всем, кто болел за меня».

Дастин Порье: «Почему во втором раунде я был пассивен на земле? Я был слишком далеко от сетки, поэтому решил не рисковать, не отталкивать его, чтобы не дать ему хафгарда и исключить ситуацию, когда он может забрать мою спину. Я доводил чистые удары до него, но он чемпион по праву, он стойкий. План был не торопиться и разбирать его».

В зале присутствовал Джастин Гэтжи. Похоже, именно он станет следующим соперником Оливейры. Ислам Махачев же будет биться за пояс, если победит Бенеила Дариуша (бой между ними состоится 27 февраля 2022 года).

Did he get his glasses back? pic.twitter.com/uTshDHiWO2 — Jed I. Goodman (c) (@jedigoodman) December 12, 2021

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