«Он меня очень разозлил, и я избила его». Карьера Чарльза Оливейры началась с проигрыша маленькой девочке

Отомстила за подружек.

Чарльз Оливейра победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе, но бой для него получился очень непростым. В первом раунде Порье громил бразильца в стойке, отправил в нокдаун. «Во время перерыва я сидел в своем углу и думал, что стану чемпионом», — признался Порье на пресс-конференции. Но во втором раунде Оливейре удалось затащить соперника в партер и доминировать впоследствии. А в начале третьего раунда Чарльз поставил Дастина в неудобное положение у сетки, забрался за спину и провел удушающий, вынудив сдаться.

Он победил сабмишеном из стойки уже в четвертый раз в UFC. Это рекорд промоушена. Вообще, сложно найти другого бойца, у которого было бы столько рекордов UFC, как у Оливейры. Также он лучший по числу досрочных побед (18), по числу побед сабмишенами (15), по числу бонусов за лучший бой вечера (12). Чарльз и сам проигрывал сабмишенами — в 2010-м Джиму Миллеру, в 2016-м Энтони Петтису и Рикардо Ламасу. Но, как видим, было это уже очень давно. Прямо сейчас Оливейру точно можно назвать одним из лучших грэпплеров в UFC — во всяком случае, если это касается атакующих действий.

Тут еще надо сказать, что Чарльз в UFC выигрывал шестью разными видами приемов: удушение сзади (пять раз), гильотина (четыре раза), анаконда (три раза), треугольник (один раз), залом голени (один раз), армбар (один раз).

Естественно, у Оливейры черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Да и вообще путь в единоборствах, как и многие другие бразильские бойцы, он начал с БЖЖ. Дело было в 2001 году, когда Чарльзу было 12 лет. Как мы уже писали, до этого он два года лежал в больнице (шумы в сердце, ревматизм). Врачи даже говорили матери Оливейры, что он, возможно, перестань ходить. К счастью, обошлось.

Уже через два месяца после выписки Чарльз занялся спортом. С любимым футболом пришлось завязать, зато он увлекся БЖЖ. Семья Оливейры жила в бедности — отец работал на скотобойне, а мать — уборщицей в школе и в доме директора школы. По просьбе друга семьи, владелец зала Bronx's Gold Team Эриксон Кардосо согласился бесплатно обучать джиу-джитсу Чарльза и его брата Хермисона.

Фото из личного архива Матиас (MMA Fighting).

В зале не было гендерного разделения, мальчики боролись с девочками, не делая им поблажек. Так получилось, что на первой тренировке Оливейра работал как раз с девочками — и не жалел их, за что был наказан, причем не тренером, а юной спортсменкой Джойс Матиас. Она младше Чарльза на год, но к тому времени уже год регулярно занималась БЖЖ и была сильнее, чем он.

«Чарльз был нетерпелив, хотел всех побеждать и причинил боль моим подружкам, — рассказывает Матиас в интервью MMA Fighting. — Я тогда на него очень разозлилась: «Он думает, что может прийти сюда и делать девочкам больно, потому что он мальчик и крупнее нас?!» Я не оставила ему ни шанса. Эриксон всегда просил меня объяснять новичкам основы джиу-джитсу, но ему я ничего объяснять не стала. Я просто избила его — чтобы он больше никому не причинил вреда».

По словам Матиас, тогда она подумала, что Оливейра после такой взбучки больше не придет в зал. Но он пришел. «Он не просто вернулся в зал. Он стал работать все больше и больше, чтобы превзойти Джойс», — отмечает Эриксон Кардосо.

«Он вернулся и сказал, что будет усиленно тренироваться, чтобы побороть меня, — говорит Матиас. — Он не любил меня, потому что люди смеялись над ним из-за поражения мне. Он продолжил тренироваться, но все равно проигрывал мне снова и снова».

Со временем Оливейра и Матиас стали близкими друзьями. Что не мешало им соревноваться друг с другом не только в зале Bronx's Gold Team, но и на турнирах штата Сан-Паулу (родом они из городка Гуаружа). Джойс перестала заниматься спортом в 18 лет. К тому моменту Чарльз уже перешел в ММА и превзошел ее в джиу-джитсу. «Он надрал мне задницу», — смеется Матиас.

«Чарльз всегда говорил, что связывает жизнь со спортом, и мы понимали, что у него есть будущее — потому что он очень много тренировался. Он всегда говорил, что хочет стать чемпионом, но мы даже не предполагали, что это произойдет в ММА», — говорит Джойс.

Не предполагал и сам Чарльз. «Я был сосредоточен на джиу-джитсу. Тогда я любил джиу-джитсу больше всего, — рассказывает боец в интервью MMA Fighting. — Мне предлагали попробовать себя в ММА, но мне не нравилось ММА. Я пошел туда лишь для того, чтобы улучшить свое кардио».

В 2005-м Кардосо пригласили тренироваться в Куритибу — вместе с бойцами команды Chute Boxe, за которую тогда выступали звезды Pride Вандерлей Силва и Маурисио Руа. Тренером там был знаменитый Рафаэль Кордейро. Кардосо взял 16-летнего Оливейру с собой, но Чарльза к тренировкам с основой не подпустили, а отправили заниматься с вторым составом.

Оливейра расстроился, однако смена обстановки ускорила его карьеру в единоборствах — уже в 18 лет он дебютировал в ММА. Дело было на шоу промоушена Predator FC. Чарльз не должен был там драться, но его одноклубник Флавио Альваро травмировался, и Оливейра согласился выйти на замену. Итог: за день он выиграл три боя и стал победителем турнира-восьмерки. Уже в 20 лет Чарльз начал выступать в UFC. 10-8 — таким был его рекорд еще четыре года назад, однако начиная с июня 2018-го он выиграл 10 боев подряд и стал чемпионом одного из самых конкурентных дивизионов в UFC. А ведь все началось с проигрыша маленькой девочке на тренировке.