Джону Джонсу — 35! Исследуем по пунктам его гений и восхищаемся

Лучший в истории.

Сегодня, 19 июля, исполняется 35 лет Джону Джонсу. Трудно вот так сразу подобрать слово-образ, чтобы поднять этого бойца до той высоты, которая ему положена. Помню, когда я работал на НТВ-Плюс, Василий Уткин, разбирая на летучке наши сюжеты, как-то сказал: «Старайтесь находить одно слово, которое сразу же создаст персонажа. Вот как было у Гоголя: «У Акакия Акакиевича был геморроидальный цвет лица». Слово «геморроидальный» настолько точное и художественное, что сразу же создает образ».

К сожалению, у меня нет такой литературной мускулатуры, как у Гоголя, чтобы найти сразу же точный образ для Джонса, но, думаю, тут хватит просто фактов.

1) Джонс — единственный боец в истории ММА, кто в аномально молодом возрасте (21-23 года) сочетал глубокое технико-тактическое мастерство и взрослую физическую силу. Где-то близок к Джонсу другой феномен — Жозе Альдо, который в 23 года тоже был уже зрелым мастером с зашкаливающим атлетизмом, но, во-первых, Альдо проигрывал в молодые годы (Лусиано Асеведо), во-вторых, в универсализме он уступал Джонсу, в-третьих, до момента дебюта в топ-промоушенах у Альдо было три года опыта в ММА.

Многие забывают, с каким опытом Джонс пришел в UFC. Да, у него было шесть боев, 6-0, но в какие сроки эти бои были проведены? Меньше чем за четыре месяца! С апреля по август 2008-го Джонс сделал себе 6-0 и на КОРОТКОМ уведомлении в 21 год дебютировал в UFC. То есть у Джонса было всего 4-6 месяцев опыта выступлений в ММА перед заходом в UFC. Есть большая разница между 6-0, взятыми за четыре месяца, и 6-0, взятыми за два-три года. Во втором случае у тебя больше времени, больше кэмпов, больше опыта.

Все остальные легенды UFC, кого бы мы ни взяли, в возрасте Джонса (21-23 года) были пусть и талантливыми, но еще сырыми. Деметриус Джонсон, Джордж Сен-Пьер, Хабиб, Ти Джей Диллашоу и т. д. Джонс же ушел от своей «сырости» мгновенно и гигантским скачком.

2) Ни один другой боец в истории UFC не прогрессировал с такой скоростью, как Джонс. В дебюте против Андре Гусмао это был боец без киков, БЖЖ, тактической выучки, нормальных ударов, а через пять боев это уже был профессор ММА с фирменным облик-киком, лучшими локтями в UFC, лучшим клинчем и убийственными сабмишенами. Посмотрите на других талантливых бойцов в ММА, кто попадал в UFC в возрасте 20-21 года.

Например, молодой Сонг Ядонг попал в UFC в 19 лет, провел пять боев и вышел на Марлона Веру и Коди Стэммэна. Стал ли он за пять боев профессором ММА, как Джонс? Нет, спустя и 10 боев после дебюта он еще очень далек от такого уровня. Стал ли профессором Эдмен Шахбазян? Никита Крылов (попал в UFC в 21)? Джимми Крут? Где был через пять боев в UFC Дастин Порье, который попал в промоушен в 21 год? С поясом? Где был Макс Холлоуэй через пять боев? Чарльз Оливейра, который попал в 20 лет? Робби Лоулер? Рори Макдональд (попал в 20 лет)? Нейт Диаз (попал в 20 лет)? Арман Царукян, несомненный талант, попал туда в 22 года, прошло семь боев. Он без поражений? С поясом? Бьет легенд? Вы не назовете мне ни одного бойца в истории UFC, кто попал в промоушен в 21 год и спустя пять боев и 2-2,5 года показывал такой уровень, который показывал Джон Джонс в 2010-2011 годах.

Сейчас в UFC есть Мухаммед Мокаев — безусловно, боец с фантастическим потенциалом, который может побить рекорд Джонса по возрасту взятия титула. Но это боец совершенно другого захода в спорт. Мокаев дебютировал в ММА в 15 лет (!) в ноябре 2015-го. В 16 лет он уже дрался в клетке без защитной амуниции. По сути, все эти любительские бои были те же профи. По состоянию на июль 2022-го 21-летний Мухаммед — уже ультраветеран ММА, с 30 боями за плечами! Он вполне может закончить карьеру в 26-27 лет с таким багажом, и никто ему слова не скажет. Его стартовая база несравнима с Джонсом, это совсем разные ситуации. И с каждым годом таких, как Мокаев, кто зашел в ММА в 15 лет, потом в 13, потом в 10, будет все больше.

3) Джонс — единственный боец в истории ММА, кто выиграл 20 боев подряд в UFC (даже не включаю сюда спорные бои с Сантосом и Рейесом). Про поражение Мэтту Хэммилу говорят только те, кто не смотрел этот бой и не помнит, что за рефери был Стив Маззагатти. Это тотальное олицетворение понятия «профнепригодность». Я помню, как он остановил первый бой Брока Леснара и Фрэнка Мира после того, как увидел у Леснара мифический удар по затылку, и вытащил Брока с убийственной атакующей позиции. Недаром условием реванша от Леснара было «никакого Маззагатти». Этот рефери просто разрушал бойцам рекорды и карьеры, слава богу, он уже на пенсии. Если бы не он, у Джонса была бы, кстати, серия в восемь финишей подряд.

4) Джонс — единственный боец в истории ММА, кто сочетал гигантский, ненормальный для его роста рич в 215 см, УМЕЛ этот рич превосходно использовать, и при этом в лучшие годы его сильнейшей зоной боя была ближняя дистанция! Клинч и борьба! Вдумайтесь в это. Вы можете спокойно выигрывать бои с длинной дистанции, прячась за таким ричем, но спокойно отказываетесь от него, потому что ближняя дистанция у вас просто смертоносная. Представьте Стефана Штруве, который громит всех на ближней локтями и мучает завязками в клинче, а потом спокойно держит соперников за два метра от себя за счет рича. Но Стефан не мог удерживать на дистанции даже 178-сантиметрового, не самого быстрого Марка Ханта...

5) Самое большое в истории UFC количество боев со старта карьеры в промоушене без досрочного поражения (22).

6) Человек был переведен два раза с контролем на земле не больше секунды за 28 боев в профессиональных ММА!

7) Единственный боец в истории UFC, кто выдал серию в 15 титульных боев ПОДРЯД. Представьте, 15 боев подряд в UFC вы деретесь только за титул!

8) Больше всего побед в титульных боях UFC над соперниками, у которых в профессиональных ММА процент побед составляет 90% и выше (7 побед).

9) Нынешние бойцы выиграли пояс, ни разу не защитили и уже говорят о манифайтах и завершении карьеры в 28-31 год. Какие тебе манифайты, какое завершение карьеры? Еще пахать и пахать! Защити пояс три-четыре раза, а потом говори о манифайтах. Джон Джонс сделал 15-0 в UFC к 28 годам, восемь защит и даже не заикался ни о каких манифайтах и завершении карьеры. И после 20-0 в UFC не заикался. Учитесь, молодежь, у великих, а не у сбегающих из спорта. И смешно, когда приводят в пример Флойда Мейвезера, мол, важно уйти вовремя и непобежденным. Ребята, Мейвезер побил 16 чемпионов мира, прежде чем закончить карьеру. А тут бойцы, которые провели по два-три титульных боя, приводят его себе в пример. Человек в 36 лет, переломав все костяшки на кулаках, утратив нокаутирующий удар и прежнюю скорость, дрался с такими молодыми монстрами, как Канело.

Джон Джонс финиширует Даниэля Кормье в реванше. Фото Global Look Press

10) За 14 лет на элитном уровне в 15 титульных боях подряд, находясь под гигантским давлением и выступая против лучших в мире, Джон Джонс НИ РАЗУ не получил серьезной травмы. Это что-то уровня Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые за свои гигантские карьеры никогда по-серьезному не ломались. Травмы — часть игры, и такая прочность не может не вызывать восхищения.

11) Джон Джонс — уникальное исключение, кто, пройдя свой пик, остался на вершине и одержал несколько блестящих побед. На мой взгляд, после 2015-го мы увидели Джонса второй волны, после 2018-го — Джонса третьей волны. На второй волне он победил ОСП, финишировал Кормье и Густафссона, на третьей — победил бойцов уже совсем других поколений — Энтони Смита и Тьяго Сантоса (опять-таки, победу над Рейесом не беру, потому что таковой ее не считаю).