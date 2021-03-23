В Осетии убили тяжеловеса-чемпиона. Он мог стать звездой кулачных боев

Алана Хадзиева зарезали. Ему был 31 год.

Боец Алан Хадзиев в ночь на вторник был убит в Моздоке (Северная Осетия). Первым об этом в Instagram сообщил бывший и. о. главы администрации Моздокского района Олег Хабалов.

«Какой парень был! — написал Хабалов. — Вчера еще общался с ним... Как же так? Соболезную всем родным, да и всем нам соболезную! Еще много хорошего мог сделать!»

Еще в понедельник днем Хабалов поздравлял Хадзиева с победой на турнире по кулачным боям, а тот, в свою очередь, благодарил его в комментариях.

По данным телеграм-канала Baza, 31-летний Хадзиев погиб в драке в ресторане «Вегас». По информации РЕН ТВ, неизвестный зарезал его ножом. Еще один мужчина находится в ренимации. Родной брат Хадзиева, по сведениям телеканала, ударом ножом убил нападавшего. В посте Baza отмечается, что в драке скончался «местный предприниматель» — судя по всему, это и есть человек, атаковавший Хадзиева.

Хадзиев — двукратный победитель чемпионатов мира по версии Международной федерации полноконтактного боя. Профиля на Sherdog у него нет, а на сайте Tapology указано, что рекорд Хадзиева в ММА составляет 1 бой (1 победа).

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В это году тяжеловес стал участвовать в кулачных боях. В течение недели на Youtube были выложены сразу два его новых боя. На турнире проекта Godzilla Fight Хадзиев нокаутировал Адама Абубакарова (причем первый нокаут случился уже на 5-й секунде поединка), а на турнире Punch Club уверенно победил решением судей Дмитрия Муратова. После боя с Муратовым он сказал, что «вернулся в спорт три месяца назад».

Бой с Абубакаровым — с 21:30:

Бой с Муратовым — с 02:00:

В последнее время Хадзиев работал тренером в фитнес-зале в Люберцах, а также входил в общественную организацию «РосМолСпорт Московской области».