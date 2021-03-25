Опробовал мощь и Нганну, и Миочича. Этот русский спарринговал с обоими

Интервью с бойцом UFC Максимом Гришиным.

Максим Гришин в ночь на 28 февраля провел третий бой в UFC — против Дастина Джейкоби. Первый раунд выиграл, второй проиграл. В третьем он был лучше соперника — так показалось, наверное, всем, кто смотрел бой, но не судьям: американец победил единогласным решением. В итоге для Гришина все сложилось вполне себе неплохо: он получил новый контракт с UFC, а 26 июня проведет бой с куда более известным соперником, чем Джейкоби, — Овинсом Сен-Прю.

За несколько дней до поединка с Джейкоби мы сделали с Гришиным интервью, в котором, в частности, поговорили о бое за титул UFC в тяжелом весе между действующим чемпионом Стипе Миочичем и Франсисом Нганну. Он состоится в ночь на 28 марта. Дело в том, что Максиму довелось работать с обоими. Нганну готовился к поединку в Лас-Вегасе — в зале Xtreme Couture. Там же перед боем с Джейкоби тренировался и Гришин. Естественно, они с Франсисом пересекались и даже спарринговали. А раньше Максим ездил в Кливленд — помогать в подготовке к боям Миочичу.

— Наткнулся на видео подготовки Фрэнсиса Нганну к бою со Стипе Миочичем. И увидел вас там. Вы с ним постоянно работали на протяжении месяца?

— Не то чтобы работали, просто он тоже посещает классы по ММА и посещает борцовские классы по понедельникам и средам. Он там всех ломал, а я по весу не подходил — он примерно на 20 килограммов тяжелее меня. Но он все равно постоянно приглашал меня потренироваться, а Ризван Магомедов (менеджер бойцов ММА. — Прим. «СЭ») рекомендовал мне этого не делать, так как, когда стоишь с Нганну, можно получить травму. Потому что Нганну, если честно, достаточно неаккуратный. Ну, и мы просто так... баловались.

Я не понимаю, почему они включили меня в видео, потому что у него там есть и другие спарринг-партнеры — свои. Он звал меня спарринговать, и мне было интересно себя попробовать. Чуть-чуть подзаигрывались. Но не было такого, чтобы я был частью его лагеря, чтобы я ему помогал. Хотя он предлагал. Я же отвечал: «Не-не, я к тебе не пойду на спарринги. Потому что... Давай плати мне деньги». А он: «Хорошо, после твоего боя приходи, приглашаю тебя». Но я полечу домой, к семье.

— В команде Нганну в курсе, что вы многолетний спарринг-партнер Стипе Миочича?

— Не знаю. Если честно, мне пофиг.

— Но вы не в Кливленде из-за того, что бой пройдет в Лас-Вегасе?

— Был вариант поехать в Кливленд, но я не получил обратной связи от старшего тренера Strong Style (зал, в котором тренируется Стипе Миочич. — Прим. «СЭ»), и слава Богу, что так все получилось. В итоге я полетел не в Кливленд, а сюда, потому что в первую очередь для меня главным было выйти на пик своих физических возможностей, так как ничему новому они меня тут не научат за столь короткий срок. И второе — нужно пройти акклиматизацию. Если честно, ни в одной точке мира я не чувствовал себя так ужасно, как в Вегасе именно во время тренировочного сбора.

— Тут, конечно же, разница во времени с Москвой 11 часов...

— Это раз. Во-вторых, воздух здесь другой — тут пустыня. Тут Аризона недалеко, с другой стороны горы, то есть вокруг Вегаса горы, и поэтому здесь воздух какой-то другой. Порой ребята, которые живут в трех часах езды отсюда, приезжают в Вегас и говорят, что им тут дышать нечем. Это важно учитывать. В принципе, бойцы, которые заботятся о своем функциональном состоянии, приезжают сюда за две-три недели до боя. [Алджамейн] Стерлинг вот приехал. Он же вроде 7 марта должен драться? А он здесь уже две недели.

— Вы сказали, что обратной связи от команды Миочича не было. Я так понимаю, что они даже не в курсе, что вы работали с Нганну? Или хотели узнать какой-нибудь инсайд о нем?

— Нет-нет. Во-первых, моя бойцовская честь не позволит так поступать. Да и я особо ничего такого не знаю. В принципе, у меня есть свое мнение определенное и... Нет, никто не звонил. Они там готовятся, все Стипе оберегают.

— И какое мнение у вас по поводу Нганну?

— Будет некорректно, если русскоязычной аудитории буду выражать свое мнение. Будет хороший бой, он крепкий боец, но по техническим моментам Стипе сто процентов его превосходит. Если не будет никаких форс-мажоров, то бой сложится как и в первый раз. Я здесь никак не отношусь ни к одному лагерю, ни ко второму. Просто я знаю работу одного и другого. А то, что ребята в Кливленде увидят, что я здесь тренируюсь... На YouTube Нганну видео уже выложили. У него фотограф есть, который все снимает. В основном он выкладывал фрагменты, где Фрэнсис меня одеялит — держит просто, и все.

— Там два эпизода: первый, где вы работаете в партере, а второй — где работаете в стойке. Что бросается в глаза: вы в шлеме, а Нганну без.

— Они тут все без шлемов работают и в перчатках для ММА. Я один шлем надеваю.

— А почему? Неудобно же так?

— У меня одна голова. Ну, не знаю... Вы пробовали без шлема?

— Я не спортсмен, но пробовал. В шлеме было неудобно.

— Например, главный тренер Xtreme Couture Эрик весь месяц мне и Маге Анкалаеву вдалбливал, чтобы мы надевали наколенники. То есть они работают без шлемах, но в наколенниках. И при этом без налокотников. Там тренеры говорят: «Вы бьете коленями, могут возникнуть травмы». Я отвечаю: «Олдскул, ребята». Когда я у Федора был на сборах, мы там били коленями — по корпусу, по плечам, по ногам. Не по голове, конечно, но в корпус. Колени — это как попить водички между раундами. А многие на это внимание обращают. Я им говорю: «Надевайте шлем тогда на спарринги. Вы лупите друг друга, локти летают влево-вправо. Сечки могут образоваться». Не понимаю я их.

— Нганну, как вы сказали, работает небрежно и, я так понял, жестко. Не сдерживает силу удара?

— Ну да. Хотя я не понимаю. То ли сдерживает... Например, я его читал, когда он бил по корпусу. А вот по голове, наверное, [во всю силу] не бьет, а просто джебы кидает. Лоу-кики наносит. Я его пару раз переводил: подхват делал, заднюю подножку делал, ногу ловил, сбивал. Вот такие вещи.

— Как вам его удар?

— Ничего такого. Стипе посильнее бьет.

— Да ну?

— Я принимал то, что принимал. С ним работать можно, просто выглядит устрашающе внешне: здоровый, крепкий пацан. Ничего такого.Но я думаю, что он достоин того места, где находится. Он атлет, и он серьезно относится к делу. Я вижу, как он тренируется. Еще недавно он вообще не имел никакого отношения к единоборствам — по его словам.

— А как вам его грэпплинг?

— Нет у него грэпплинга. Мне, например, тяжелее с Саней Волковым бороться — мне тяжелее, когда он сверху. Мне тяжелее с Магомедом Анкалаевым выходить из-под него, когда он сверху. Нганну просто ложится сверху и держит за счет «физики».

— Что скажите про функционалку Нганну? Блейдс, например, говорил, что за первый раунд ему в плане функционалки можно дать 10 баллов, за второй раунд — 8, потом 6, 4 и 2 уже за пятый.

— Ну, во-первых, я с ним не дрался. Мы с ним проводили один раунд, и он понимает физиологию — то, что этим мышцам нужно доставлять кислород. Это сложная работа для сердца и сосудов, даже в простой жизни. А когда еще пульс подскакивает, а тебе бой вести надо... Я как бы не чувствовал, что он дышит. Он, наверное, много над кардио работает. Опять же он тоже гоняет вес, становится суше, чтобы работать побыстрее.

— Смогли прощупать его бойцовский интеллект? Или это особо не ощущалось?

— Мне сложно судить, так как я не видел ничего такого. В основном он стоял передо мной, прижимал меня за счет того, что он тяжелее. Я старался влево-вправо двигаться и перекрывался, а он прижимал меня к клетке за счет массы опять же. Ну, он пользовался своими преимуществами, но чего-то такого, чтобы закрутить-завертеть, я не видел.

— В чем преимущество Нганну перед Миочичем и Миочича перед Нганну?

— У Франсиса преимущество в силовых показателях, массе над Степаном. А Степа больше развит в плане бойцовского IQ и технических моментов.

— С вами же еще Магомед Анкалаев тренировался. Он тоже, как я понимаю, работал в паре с Нганну?

— Да. Он с ним и боролся, и в паре стоял. Вообще, когда я только приехал и Нганну к себе позвал, я ударил Нганну и травмировал ногу. Неделю ходил травмированным. Голеностоп у меня раздутый был. Самое главное — то, что я травмирован был в период акклиматизации. Больше с ним не становился. Я не видел, чтобы Магомед какое-то действие с ним произвел. Мы старались не особо контактировать с ним. Боролись в основном у стены, и то когда он устанет. В целом — ничего такого.