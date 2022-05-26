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Черная родниковая вода с фульвокислотой и артезианская вода с Фиджи. Что пьет Камару Усман

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камару Усман.
Фото личные соцсети Камару Усмана
Камару Усман демонстрирует содержимое своего холодильника.
Фото Скрин из видеоматериала Men&#039;s Health
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Весь холодильник забит разной водой.

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман — первый номер мирового рейтинга PFP или попросту лучший ММА-боец в мире прямо сейчас. Нигерийская борцовская машина с безлимитным кардио и нокаут-силой в каждой руке идет на 19 победах подряд, 15 из них — в UFC (третья самая длинная победная серия в истории промоушена после Джона Джонса и Андерсона Сильвы).

Когда человек достигает таких результатов, всегда интересно заглянуть к нему не только в спортзал, но и холодильник. Что и сделали недавно ребята с YouTube-канала Men's Health. Они наведались к нигерийцу домой — а живет он в симпатичном особняке на первой береговой линии во Флориде — и тщательно разузнали, чем и как он питается.

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Самый интересный момент из осмотра холодильника Камару — это огромное разнообразие воды и напитков. Чемпион потребляет 7-10 видов различной жидкости на регулярной основе — от простой родниковой воды до черной, насыщенной фульвокислотой.

Приводим небольшое и очень занимательное интервью Усмана из этого материала, а затем конкретный список всех видов воды из его рациона.

— Что всегда есть в твоем холодильнике?

— Одна из ключевых основ и самая важная вещь в моем холодильнике — это вода. В любой момент, когда бы ни заглянули сюда, здесь будет 4-5 разных видов воды. Четыре раза в неделю я стараюсь кушать яйца, омлет со шпинатом. Фрукты важны каждый день — яблоки, черника, ежевика.

— Что ты обычно ешь в день боя?

— Утром я всегда стараюсь покушать хороший омлет. Со шпинатом, болгарским перцем. Безусловно, с авокадо — вам необходимы хорошие жиры. Ну и добавить углеводов — пшеничный тост или круассан. Я люблю круассаны. А во второй прием пищи важно скушать что-то, что даст тебе топливо на бой. Я люблю пасту, но без каких-то сливочных соусов, это утяжелит тебя. Я предпочитаю легкий томатный соус.

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— Что мы никогда не увидим в твоем холодильнике?

— Хм. Свиные отбивные, свиные кишки. Сейчас у нас все сильнее растет понимание здоровой пищи, даже в направлении мяса. Мы стараемся не налегать на мясо, больше есть рыбу как источник протеина.

— Ты пьешь кофе?

— Я пью кофе только как стимулятор. Когда у меня спарринги, мне нужно немного кофе. Я никогда не был сладкоежкой, никогда не ел конфет, но когда мне исполнилось 30 лет, я подсел на печенья. Мы любим с дочкой шоколадные печенья. Еще недавно мой старший брат, Рашад Эванс, посоветовал мне интересный рецепт — мафины из печенья Oreo. Только вдумайтесь — мафины из печенья (смеется).

Камару Усман демонстрирует содержимое своего холодильника. Фото Скрин из видеоматериала Men's Health
Камару Усман демонстрирует содержимое своего холодильника.
Скрин из видеоматериала Men's Health

Итак, что же конкретно пьет Усман.

— Родниковая вода от фирмы Zephyrhills.

— Черная родниковая канадская вода BLK, насыщенная фульвокислотой. Фульвокислота образуется из растений по окончании их жизнедеятельности, окисления и полного разрушения в результате процесса гумификации. Считается, что такая вода выводит токсины, тяжелые металлы и транспортирует питательные вещества к клеткам.

— Электролитные спортивные напитки Body Armour.

— Натуральная кокосовая вода.

— Родниковая вода из артезианских источников островов Фиджи.

— Имбирный лимонад-эль Seagram's.

— Натуральный апельсиновый сок из апельсинов, выращенных во Флориде, Indian River Select.

Камару Усман
UFC
ММА
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