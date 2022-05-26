Черная родниковая вода с фульвокислотой и артезианская вода с Фиджи. Что пьет Камару Усман

Весь холодильник забит разной водой.

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман — первый номер мирового рейтинга PFP или попросту лучший ММА-боец в мире прямо сейчас. Нигерийская борцовская машина с безлимитным кардио и нокаут-силой в каждой руке идет на 19 победах подряд, 15 из них — в UFC (третья самая длинная победная серия в истории промоушена после Джона Джонса и Андерсона Сильвы).

Когда человек достигает таких результатов, всегда интересно заглянуть к нему не только в спортзал, но и холодильник. Что и сделали недавно ребята с YouTube-канала Men's Health. Они наведались к нигерийцу домой — а живет он в симпатичном особняке на первой береговой линии во Флориде — и тщательно разузнали, чем и как он питается.

Самый интересный момент из осмотра холодильника Камару — это огромное разнообразие воды и напитков. Чемпион потребляет 7-10 видов различной жидкости на регулярной основе — от простой родниковой воды до черной, насыщенной фульвокислотой.

Приводим небольшое и очень занимательное интервью Усмана из этого материала, а затем конкретный список всех видов воды из его рациона.

— Что всегда есть в твоем холодильнике?

— Одна из ключевых основ и самая важная вещь в моем холодильнике — это вода. В любой момент, когда бы ни заглянули сюда, здесь будет 4-5 разных видов воды. Четыре раза в неделю я стараюсь кушать яйца, омлет со шпинатом. Фрукты важны каждый день — яблоки, черника, ежевика.

— Что ты обычно ешь в день боя?

— Утром я всегда стараюсь покушать хороший омлет. Со шпинатом, болгарским перцем. Безусловно, с авокадо — вам необходимы хорошие жиры. Ну и добавить углеводов — пшеничный тост или круассан. Я люблю круассаны. А во второй прием пищи важно скушать что-то, что даст тебе топливо на бой. Я люблю пасту, но без каких-то сливочных соусов, это утяжелит тебя. Я предпочитаю легкий томатный соус.

— Что мы никогда не увидим в твоем холодильнике?

— Хм. Свиные отбивные, свиные кишки. Сейчас у нас все сильнее растет понимание здоровой пищи, даже в направлении мяса. Мы стараемся не налегать на мясо, больше есть рыбу как источник протеина.

— Ты пьешь кофе?

— Я пью кофе только как стимулятор. Когда у меня спарринги, мне нужно немного кофе. Я никогда не был сладкоежкой, никогда не ел конфет, но когда мне исполнилось 30 лет, я подсел на печенья. Мы любим с дочкой шоколадные печенья. Еще недавно мой старший брат, Рашад Эванс, посоветовал мне интересный рецепт — мафины из печенья Oreo. Только вдумайтесь — мафины из печенья (смеется).

Камару Усман демонстрирует содержимое своего холодильника. Скрин из видеоматериала Men's Health

Итак, что же конкретно пьет Усман.

— Родниковая вода от фирмы Zephyrhills.

— Черная родниковая канадская вода BLK, насыщенная фульвокислотой. Фульвокислота образуется из растений по окончании их жизнедеятельности, окисления и полного разрушения в результате процесса гумификации. Считается, что такая вода выводит токсины, тяжелые металлы и транспортирует питательные вещества к клеткам.

— Электролитные спортивные напитки Body Armour.

— Натуральная кокосовая вода.

— Родниковая вода из артезианских источников островов Фиджи.

— Имбирный лимонад-эль Seagram's.