«Это умышленное преступление, тяжкое». Ивана Емельяненко будут судить за избиение

У потерпевшего сломаны лицевые кости.

Брату легенды ММА Федора Емельяненко Ивану грозит тюремное заключение по делу об избиении человека. 26 ноября над 36-летним мужчиной состоится суд, который определит меру наказания.

Из-за чего подрался Емельяненко-младший

Подробности произошедшего рассказал адвокат спортсмена Сергей Карпеев. По его словам, боец долгое время искал встречи с неким человеком, оскорблявшим его и близких. Во время личного общения потерпевший вновь начал нецензурно выражаться в адрес Ивана и его семьи, после чего получил несколько ударов левой рукой по лицу — в правой спортсмен держал мороженое. Обидчик Емельяненко сломал лицевые кости: то ли от падения, то ли от ударов — в любом случае по вине атлета.

Потерпевший оказался неоднократно судимым, по словам адвоката Емельяненко, — наркоманом. Карпеев сообщил, что уже после произошедшего он стал обвиняемым в другом деле и был помещен под стражу.

«У него состоялся конфликт с рецидивистом, в результате которого произошла драка. Будучи человеком подготовленным, Емельяненко вырубил его. Этот рецидивист ударился головой о землю и поломал лицевые кости. Сейчас идет судебное разбирательство. В перспективе, конечно, это особо тяжкие повреждения. Но есть очень много обстоятельств. Например, у Ивана опекунство над ребенком. Характеризуется положительно. Занимаемся, чем только можем, помогаем ему», — рассказал «СЭ» промоутер Владимир Хрюнов.

Что грозит Емельяненко

Ивану вменяют обвинения по первой части статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Спортсмену грозит лишение свободы до восьми лет, минимального порога заключения по этой статье нет. При этом адвокат Емельяненко сообщил, что стороны между собой решили вопрос миром, но прервать расследование уже нельзя — бойцу в любом случае будет вынесен обвинительный приговор.

«Это умышленное преступление, тяжкое. Какой приговор вынесет суд, неизвестно, посмотрим. Надеемся, что мягкий, потому что потерпевший просил не сажать Емельяненко в тюрьму. Все характеристики у Ивана тоже положительные, достижения в спорте. Плюс он принес извинения потерпевшему еще до суда. Они пересекались, разговаривали. Вроде как недоразумения выяснили, но такие повреждения не могут быть незамеченными. Потерпевший попал в больницу, и по факту возбудили дело, а Ивана привлекли», — поделился в разговоре с «СЭ» Карпеев.

Братья Емельяненко — Александр и Иван (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что сказал Александр Емельяненко

На инцидент отреагировал Александр Емельяненко. По его мнению, младшему брату уже давно пора научиться самостоятельно справляться с последствиями собственных поступков. Боец не исключает даже того, что брату придется отсидеть в тюрьме.

«Слышал, в курсе. Помогает ему Володя Хрюнов. Он уже не маленький. Всю жизнь за ним ходят и решают все вопросы. Он уже взрослый, у него семья. Пусть сам научится за себя отвечать и решать вопросы. Даже если он в тюрьму сядет за какие-то происшествия — пускай решает. Вот он раз начудил — я всю жизнь за него решаю. Пускай начинает думать и отвечать за свои слова, действия, дела, поступки.

Ивану создали все условия. Поначалу, когда я его вел, у него была куча проблем в Старом Осколе. Я приехал — там решил все проблемы. Забрал его в Санкт-Петербург, он жил у меня в трехкомнатной квартире на улице Марата, одел его и обул — во всю именную одежду, дал ему денег. Я договорился с руководством — его взяли без экзаменов в институт Лесгафта. Чтобы он зимой не мерз на улице, не стоял — я ему купил новую машину. Дал ему денег. Он приходит к бывшей моей супруге, говорит: «У меня столько денег, я не знаю, на что их тратить», — поделился Емельяненко на подкасте YouTube-канала «ХАМДИ».