Иван Емельяненко предстанет перед судом за избиение рецидивиста

Младший брат Федора и Александра Емельяненко, Иван Емельяненко, 24 ноября предстанет перед судом в связи с избиением человека, сообщил «СЭ» промоутер Владимир Хрюнов.

«У него состоялся конфликт с рецидивистом, в результате которого состоялась драка. Будучи человеком подготовленным, Иван Емельяненко вырубил его. Этот рецидивист ударился головой о землю и поломал лицевые кости.

Сейчас идет судебное разбирательство. В перспективе, конечно, это особо тяжкие повреждения. Но есть очень много обстоятельств. Например, у Ивана Емельяненко опекунство над ребенком. Характеризуется положительно. Занимаемся, чем только можем, ему помогаем. На 24 ноября назначен суд», — сказал Хрюнов.

36-летний Иван Емельяненко выиграл все три боя в профессиональной карьере.