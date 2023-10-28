Иван Емельяненко одержал вторую победу подряд. Младшего из братьев пожалели судьи?

Юрий Рябой выглядел не хуже.

Вечером 27 октября в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Вячеслав Дацик встретился с Петром Романкевичем. В мейн-карде также выступил Иван Емельяненко, который провел поединок против Юрия Рябого.

Самый младший из братьев с легендарной фамилией подрался в клетке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже второй раз. В первом бою после долгого отсутствия в сфере единоборств Иван Емельяненко в близком бою одолел дзюдоиста Алексея Леденева. Бой прошел по формуле три раунда по три минуты и завершился единогласной победой Ивана.

Новый соперник Емельяненко-младшего — Юрий Рябой, который в последнее время выступает в поп-ММА. Рябой чередует победы и поражения, но при этом успевает побеждать таких знаменитых и крепких парней, как Алексей Махно. В последнем бою боец по прозвищу Ассириец уступил Ильясу Якубову, который также должен был выступить 27 октября.

В первом раунде Емельяненко пропустил несколько плотных ударов, но убедительного ответа Рябому не дал. В конце трехминутки Юрий пропустил тычок в глаз, но взял время на отдых и смог продолжить поединок. Во втором раунде Емельяненко стал действовать увереннее и бить точнее, но при этом иногда продолжал пропускать. А когда дистанция боя перевалила за половину, бойцы начали заметно уставать.

Третий отрезок забрал Иван Емельяненко, который неплохо контратаковал, старался держать дистанцию и в целом был точнее. Но в концовке раунда Рябой действовал активнее — поединок получился сложным для судейства. По завершении поединка судьи раздельным решением отдали победу Ивану Емельяненко — 26:24, 26:24, 22:28.