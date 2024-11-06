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Сегодня, 16:41

Адвокат Ивана Емельяненко сообщил о возбуждении уголовного дела против спортсмена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Микеле Антонов
Корреспондент
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Иван Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сергей Карпеев, адвокат младшего брата Федора и Александра Емельяненко, Ивана Емельяненко, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что боец предстанет перед судом в связи с избиением человека.

— Какая ситуация сейчас с Иваном Емельяненко?

— Очень все серьезно на самом деле. Ивану предъявлены обвинения по части 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Здесь обстоятельства следующие: есть некий гражданин, который был знаком с Иваном. Тот распространял о Емельяненко лживую, оскорбляющую информацию. Иван искал с ним встречи, потому что был недоволен этим фактом. Это было еще весной этого года. Вроде бы они все выяснили. Потерпевший ранее неоднократно судим и сам рецидивист. Непонятно, чем было вызвано такое поведение. Они вообще не пересекались. Иван видел его буквально несколько раз в жизни.

— Как все произошло?

— Когда произошел этот инцидент, Иван его встретил на улице и спросил, почему тот продолжает его задевать, оскорблять родных и близких. Потерпевший — наркоман. Впоследствии по другому делу, где он является обвиняемым и подозреваемым, его взяли под стражу. Там был вынесен приговор.

Когда Иван начал выяснять обстоятельства, тот человек перешел все грани, начал его оскорблять. Он посылал Емельяненко, оскорблял его семью. Иван говорит, что не смог этого выдержать. Держа в правой руке мороженое, нанес несколько ударов левой рукой в голову. Так получилось, что причинил тяжкий вред. Конечно, Иван виноват, он сразу говорил об этом на следствии, что не хотел таких последствий. Непонятно, из-за чего были повреждения: то ли при падении, то ли от ударов. Тем не менее, все случилось от действий Ивана.

— Что теперь будет с Иваном?

— На самом суде ситуация странная. У Ивана подписка о невыезде, он ходит пешком. Потерпевшего привозит конвой в наручниках в клетку. Вроде бы они достигли какого-то примирения. Но по такой статье невозможно прекратить дело примирением. Ход делу дан. Приговор будет вынесен. Естественно, только обвинительный, поскольку нет речи о невиновности Ивана.

Это умышленное преступление, тяжкое. Какой приговор вынесет суд, неизвестно, посмотрим. Надеемся, что мягкий, потому что потерпевший просил не сажать Емельяненко в тюрьму. Все характеристики у Ивана тоже положительные, достижения в спорте. Плюс он принес извинения потерпевшему еще до суда. Они пересекались до суда, разговаривали. Вроде как недоразумения выяснили, но такие повреждения не могут быть незамеченными. Потерпевший попал в больницу и по факту возбудили дело, а Ивана привлекли.

36-летний Иван Емельяненко выиграл все три боя в профессиональной карьере.

Иван Емельяненко
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