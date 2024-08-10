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Сегодня, 20:15

На бойца ММА Исмаилова завели дело из-за высказываний в соцсетях. Ему грозит 15 суток ареста

Дело в отношении бойца ММА Исмаилова поступило в Таганский суд Москвы
Отдел единоборств «СЭ»
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Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Судебное заседание состоится 13 августа.

Бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову грозит административное наказание за высказывания в социальных сетях. По информации Mash, причиной стала его критика в адрес полицейских, которые проводили рейды в мечетях, — Исмаилов назвал их «бандитами в масках». За это на бойца было возбуждено дело по статье 20.3.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение человеческого достоинства.

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Если суд признает спортсмена виновным, Исмаилов может быть оштрафован на сумму до 20 тысяч рублей, приговорен к исправительным работам или, в худшем случае, подвергнут аресту на срок до 15 суток. Таганский суд Москвы уже зарегистрировал материалы административного дела по факту возбуждения ненависти либо вражды, унижения человеческого достоинства в отношении Магомеда Исмаилова. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

«Привлекаемое лицо: Исмаилов М. Г. Судебное заседание назначено на 13 августа в 14.00», — сказано на сайте суда. Спортсмену грозит штраф или 15 суток административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц).

Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Прошлый поединок Магомед Исмаилов провел 20 июля по правилам бокса против Владимира Минеева. Бой прошел всю дистанцию и завершился поражением Магомеда единогласным решением судей. На счету Исмаилова в профессиональном боксе три победы и одно поражение, в ММА — 18 побед, три поражения и одна ничья.

Магомед Исмаилов
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