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«Никто меня так не любил»: история любви бойцов Сергея Спивака и Марины Мохнаткиной

Бойцы ММА Марина Мохнаткина и Сергей Спивак ждут ребенка
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Спивак и Марина Мохнаткина.
Фото Соцсети
Бойцы ММА поженились в 2023 году и ждут пополнения семейства.

В ММА романтические союзы — частая история. Красивыми семейными парами являются Пейдж Ванзант и Остин Вандерфорд, Миша Тейт и Джонни Нуньес, Мария и Бенсон Хендерсон, Яна Куницкая и Тьяго Сантос (и не только). В 2023 году этот список пополнили Марина Мохнаткина и Сергей Спивак.

Сергей Спивак и Марина Мохнаткина.
Фото Соцсети

История знакомства Спивака и Мохнаткиной

Марина и Сергей познакомились в США в 2021 году. Россиянка приехала в Лас-Вегас для подготовки к бою в PFL. Во время одной из тренировок спортсменка пересеклась с тяжеловесом UFC из Молдавии. Мохнаткина сразу же понравилась Спиваку, однако он не хотел отвлекать ее перед важным поединком, поэтому скрывал свои чувства.

«Да не, у нас все быстро закрутилось. Она приехала перед своим первым боем в «Гран-при PFL». Она мне сразу понравилась, но я не морочил ей голову перед боем, чтобы она сконцентрировалась. Потом уже, после боя, начал чуть ухаживать. И до боя просто делал какие-то человеческие поступки», — рассказывал Спивак «СЭ».

После боя, в котором Мохнаткина победила Йоко Хигаси техническим нокаутом во втором раунде, боец UFC начал оказывать знаки внимания понравившейся девушке.

«Не было романтических поступков, просто как к спортсмену. Я считаю, что ей нужно побольше внимания, поддержки давать. Она прилетела одна, без команды, я изъявил желание помочь ей», — говорил боец «СЭ».

Марина планировала вернуться в Россию, где живет ее сын от первого брака. Российская спортсменка с 2010 по 2020 год состояла в отношениях с бойцом смешанных единоборств Михаилом Мохнаткиным. В 2012-м спортсмены сыграли свадьбу. Через два года у них родился сын Александр. Несмотря на то что пара развелась, они смогли сохранить хорошие отношения.

Сергей Спивак и&nbsp;Марина Мохнаткина. «Визуализировал ее всю жизнь. Девочка-мечта». Спивак впервые рассказал об отношениях с Мохнаткиной: бойцы недавно поженились

Так как общение со Спиваком перешло на новый уровень, Марине пришлось изменить свои планы.

«На самом деле у меня очень сильно так за короткий срок поменялась жизнь. Я вообще не планировала оставаться, потому что это очень дорогое удовольствие — тренироваться, жить в Америке, если у тебя нет никакой финансовой поддержки и спонсоров. Но сейчас у меня молодой человек, три года после развода у меня не было отношений... Сейчас — Сережа Спивак, он боец UFC. Мы сейчас с ним живем вместе, встречаемся, он находится в моем углу, поддерживает меня, мы тренируемся вместе. Поэтому с такой поддержкой грех не быть чемпионкой», — сказала Марина в интервью Meta MMA.

Скрывать свои отношения от общественности пара не стала. Уже летом 2023 года они начали выкладывать совместные фото и видео. Молдавский спортсмен сразу же понял, что Марина — девушка, о которой он всегда мечтал.

«Да, это тот самый человек, которого я себе визуализировал всю жизнь. Девочка-мечта такая, знаете. Она по всем критериям подходит под это название. Мне очень повезло», — признавался Сергей «СЭ».

Марина Мохнаткина и Сергей Спивак.
Фото Соцсети

Свадьба Спивака и Мохнаткиной

В конце июня 2023 года в своих соцсетях Мохнаткина призналась, что ее еще никто так не любил: «Нас проверил жизненный опыт, чтобы теперь появилась взрослая и осознанная любовь. Спасибо, что выбрал меня. Никто меня так не любил...»

А вскоре и вовсе удивила поклонников, выложив фото со свадьбы. 6 июля 2023-го молодые люди поженились. Свадьба получилась спонтанной, подготовка заняла один день.

«Мы пришли к моему другу, Благою Иванову, попить чаю. Сказал ему, что мы хотим пожениться, спросили, как можно это сделать. Он говорит: «Да хоть завтра». Я говорю: «Ну давай завтра». Марина говорит: «У нас ни колец, ничего». Говорю: «Да все решим». На следующий день Марина пошла делать себе макияж. Я пошел на тренировку. Потом мы еще помогли нашему товарищу, Тиму Джонсону, мебель разгрузить, он переезжал», — рассказывал Спивак «Матч ТВ».

Марина Мохнаткина и&nbsp;Сергей Спивак. «Никто меня так не любил». Марина Мохнаткина вышла замуж за бойца UFC

Платье Марина выбрала из своего гардероба. Однако быстро найти кольца оказалось сложной задачей.

«Мы ездили по всему Лас-Вегасу. Можно сказать, гонка была — найти кольца. Одно место было закрыто, в другом нет наших размеров. Где-то сказали — есть, но нужен час, чтобы подготовить, а до свадьбы оставалось уже полтора часа, и, в общем, в последний момент Благой их забрал и привез мне. Он был у нас свидетелем», — признавался Сергей «Матч ТВ».

Мохнаткина взяла фамилию мужа. Правда, пока не успела поменять все документы.

Свадебного путешествия у молодоженов не было, так как россиянка готовилась к бою против Эмбер Лейброк в плей-офф «Гран-при PFL» 18 августа.

Сергей Спивак и Марина Мохнаткина.
Фото Соцсети

Дети Мохнаткиной и Спивака

Марина и Сергей ждут ребенка. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях весной 2024-го. Малыш должен появиться на свет уже в сентябре этого года. Будущая мама продолжает тренировки и после родов планирует вернуться в спорт.

Россиянка воспитывает сына Александра. Сейчас мальчик живет с бабушкой и дедушкой в России.

«Для меня это самая больная тема. За все нужно платить, и иногда не только деньгами. Без жертв нет побед, поэтому мне приходится жертвовать тем, что я живу и не вижусь с сыном. Но мы общаемся с ним каждый день по видеосвязи. Он меня очень сильно поддерживает. Я бы хотела, чтобы он получал наше воспитание и образование. Здесь все-таки своеобразное воспитание. Сын у меня растет в правильной среде», — говорила Мохнаткина Metaratings.

Мальчик занимается самбо, так как его дедушка — детский тренер по боевому самбо. Параллельно ходит в музыкальную школу.

У Сергея Спивака также есть ребенок от первого брака. Боец UFC был женат на девушке по имени Яна, в 2020 году она родила ему дочь Полину.

Марина Мохнаткина
Сергей Спивак
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ММА
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