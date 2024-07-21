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Сегодня, 16:15

Джейк Пол снова разнес звезду ММА. Следующим соперником станет 58-летний Тайсон

Джейк Пол нокаутировал заменившего Майка Тайсона экс-бойца UFC Перри
Отдел единоборств «СЭ»
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Джейк Пол
Джейк Пол.
Фото Getty Images
Конор Макгрегор уже пообещал уволить Перри из BKFC за такое выступление.

Утром 21 июля (по московскому времени) во Флориде состоялся боксерский вечер промоутерской компании MVP, а в главном событии Джейк Пол встретился с Майком Перри. Поединок был запланирован по формуле восемь раундов по три минуты, но всю дистанцию не продлился.

Джейк Пол — YouTube-блогер, который однажды решил попробовать себя в боксе, и получилось так хорошо, что он полностью переключился на этот род деятельности. Профессиональный рекорд Пола перед этим поединком составлял девять побед и только одно поражение. Джейк начал с победы в первом раунде над таким же, как он, блогером, затем вырубил баскетболиста Нейта Робинсона, после чего переключился на бойцов с реально громким именем.

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Он нокаутировал экс-чемпиона Bellator и ONE Бена Аскрена, затем дважды победил бывшего обладателя пояса UFC Тайрона Вудли — первый бой завершился раздельным решением, а во втором Пол оформил нокаут. В шестом профессиональном поединке блогер единогласным решением одолел легенду UFC Андерсона Силву, после чего потерпел первое поражение в карьере — от настоящего боксера и сводного брата Тайсона Фьюри, Томми. Затем была непростая победа над Нейтом Диасом и два нокаута в поединках с неизвестными боксерами, Андре Огестом и Райаном Бурландом.

Майк Перри выглядел непростым вызовом. Это базовый боксер, бывший боец UFC, который начал драться на голых кулаках и стал чемпионом Bare Knuckle FC. Там у Перри шесть побед и ни одного поражения, в том числе он разобрался с такими сильными соперниками, как действующий боец UFC Майкл Пейдж и экс-чемпионы промоушена Эдди Альварес и Люк Рокхолд.

Джейк Пол
Фото Getty Images

Но уже в первом раунде стало понятно, что Пол набьет на Перри еще одну победу. В середине отрезка Джейк уронил соперника оверхендом, да и по сумме точных ударов был лучше. Во втором раунде сценарий повторился: снова нокдаун, уже правым хуком, и общее преимущество в течение трех минут.

Джейк Пол забирал раунд за раундом, хотя небольшие проблемы Перри ему иногда доставлял. Закончилось все по истечении первой минуты шестого раунда, когда соперники зарубились и победителем из этого столкновения вышел Пол, который уронил Перри. Майк сумел подняться, но рефери посчитал, что продолжать он не способен — 10-я победа Джейка Пола.

Следующим соперником блогера должен стать 58-летний Майк Тайсон — именно этот поединок был запланирован изначально, но Тайсон попросил сдвинуть даты, чтобы поправить здоровье. Теперь их бой намечен на ноябрь, а затем, вероятно, Джейк встретится с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который в том же карде победил экс-бойца UFC Юрайю Холла.

Перри наверняка продолжит карьеру в BKFC, хотя новый совладелец лиги Конор Макгрегор уже пообещал уволить Майка за такое выступление. «Эй, Майк, ты уволен и можешь идти выступать в своем вонючем чемпионате по грязному боксу, — написал Макгрегор в соцсетях. — Вонь от него такая, что удачи тебе. Ты уволен». Перри на пресс-конференции уточнил, что Конор уволить его не сможет, так как Майк тоже владеет долей в промоушене.

Джейк Пол
Конор Макгрегор
Майк Перри
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