Рамазан Исмаилов — подробно о поражении от Владимира Минеева.

Магомед Исмаилов хоть и не был нокаутирован, но в боксерском бою с Владимиром Минеевым потерпел сокрушительное поражение. Начал хорошо, но, начиная с четвертого раунда, — четыре нокдауна (два — в последнем раунде). О причинах же разгрома «СЭ» рассказал старший брат и тренер Магомеда — Рамазан Исмаилов. Далее — его монолог:

Эмоции не улеглись. Тяжело, эмоционально тяжело. Слабость у меня, сонливость, переживания. В большей степени за здоровье [Магомеда] переживаю. После боя сделали проверку, КТ сделали — три КТ, периодичностью в пять часов. Нам сказали, что все нормально вроде бы, чуть ушиб носа есть. Ну, есть травмы небольшие.

Своей ошибкой считаю, что дал неправильную установку на четвертый и пятый раунды. Не важно, что именно я тогда сказал. Я знаю свою ошибку. Пускай специалисты бокса сами скажут. Много специалистов здесь у нас в комментариях. Пускай они сами скажут, какая ошибка. А мы почитаем. На самом деле интересно, что они увидели. Я-то могу прямо сказать, но оставим это, пусть будет это как... Как говорится, посмотрим, насколько они специалисты. И пусть скажут, какие установки в первых трех раундах Мухаммад выполнял. Пусть распишут.

Нужно было в том же формате [боксировать], что и в первых раундах. Просто у нас бывает, что первые три раунда в одном формате боксируем, а в четвертом, пятом — чуть в другом, есть заготовки. Это в первую очередь моя ошибка была. В начале четвертого раунда все было хорошо — до пропущенного удара. А потом все пошло на смарку. Упал в нокдаун, все поплыло... Как говорится: у боксера бывает план на бой до первого пропущенного удара, а потом уже характер включается. Характер...

Но самая большая ошибка нашего угла — и моя личная ошибка — что я не остановил этот бой раньше, видя, какие удары пропускает Мухаммад. Нужно было выбрасывать полотенце. Это главная ошибка. Слава Богу, всё хорошо. Я бы себе не простил, если бы у Мухаммада со здоровьем случились проблемы. Потому что в таком состоянии, уже дестабилизированном, дезориентированном, можно пропустить удар — не то что специальный — в затылок, в затылочную область, который может сказаться очень плохо.

Мы приняли очень рано этот поединок. Два месяца назад Мухаммад, по сути, ходил на костылях. И принимать бой через два месяца с таким опасным соперником, как Минеев, — это было глупо с нашей стороны. На восстановление от таких травм (у Исмаилова была травма колена. — Прим. «СЭ») после операции уходит от двух месяцев — два месяца, четыре, даже шесть месяцев многим нужно на восстановление. Потому что есть еще процесс реабилитации колена — два-три месяца только реабилитацией и надо заниматься. Это была ошибка нашего тренерского состава, моя личная ошибка, что мы допустили этот поединок в столь короткие сроки.

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Фото из соцсетей Магомеда Исмаилова

У него была тренировка с 7 до 9 утра — статика колен, чтобы он мог двигаться. Понимаете? Это время, когда он готовился к бою, нужно было ему на восстановление колен. Но в любом случае за эти 6-7 [боксерских] тренировок мы выстроили план, который работал. Первые три раунда Мухаммад выполнял установки, все делал правильно. Бил в корпус, с корпуса переводил на голову. Все хорошо делал. Все получалось, все проходило. Первые три раунда он забрал — в первом раунде минимальное преимущество, во втором 25-10 по ударам, третий тоже забрал. Все получалось. Но у Владимира был свой план, который он реализовал по причине наших ошибок, которые я принимаю на себя.

Расслабило, что Минеев на СВО, не тренируется, не в форме, поправился, 120 килограммов. Была недооценка. И эта недооценка сыграла очень большую роль. Мы воспринимали его так, будто он растренированный, не готов. Понимаете? А он оказался готовым и очень тренированным, очень хорошо подошел к бою — с хорошей командой, с хорошими спарринг-партнерами, с хорошим заслуженным тренером России.

Володя вышел максимально заряженным — со своими пушками. В Ульяновске я говорил, что именно по ударам, по очкам он не выиграет. Если, конечно, не нанесет свой пушечный удар. Получается, что так и получилось. Я это предвидел, можно сказать. Володя практически нокаутировал Мухаммада. Просто тот вставал и работал уже на характере.

Володя, по сути, попадал только с правой руки. Сдваивал, страивал и попадал по Мухаммаду. Эту ошибку мы увидели в спарринге с [Вагабом] Вагабовым. Точно так же — сдвоенный, строенный, с правой руки пропускал Мухаммад. Просто тупо вразрез бил Володя. Тупо шел, вразрез бил.

В час ночи Мухаммад вышел на бой, а планировалось с 11 до 12. Он засыпал перед поединком. Потому что у нас тренировочные процессы шли с утра. Тут тоже ошибка — нужно было перестроить рабочие часы — чтобы последние 10-12 дней он ночью тренировался. Мухаммад засыпал, говорил: «Я спать хочу, спать хочу...» Надо предупреждать, что бой будет в 2 часа ночи. Мы бы тогда не в 7 вечера уехали бы [на арену], мы бы до 10, до 11 поспали бы. Приехали бы в 12, выспавшись. Мы приезжаем туда в полдевятого, ждем, думаем, что наша пара восьмая. А нет — они там по часу каждую пару растягивали. И когда уже спать надо, мы боксировать вышли.

Рамазан Исмаилов. Фото из соцсетей Рамазана Исмаилова

Работу рефери [Андрея Курнявки] я считаю очень предвзятой. При любом сближении — даже когда Минеев сам руки вязал, когда бил непонятные удары сверху — он делал замечания Мухаммаду: «Замечание Исмаилов! Замечание Исмаилов!» Я в боксе не видел, чтобы такие удары оставались без замечаний. Мухаммад в один момент повернулся вот так боком, и он [рефери] должен был сказать: «Cтоп! Опасное движение спиной». А он молчит... Когда Минеев толкал Мухаммада, замечания не делал — что был толчок. Этот рефери вроде [бывший] чемпион мира, но ему как рефери нужно учиться еще.

Много вопросов к судейству... Был момент, когда он мог остановить бой, видя, что... Я принял свою ошибку. А сейчас говорю об ошибках рефери. Он видел, что Мухаммад на счет 10 встал в дестабилизированном состоянии, но пустил его дальше боксировать. Ну сказали бы они «стоп» — мы бы приняли это решение. Думаю, в таких боях серьезных, где такие опасные соперники, где такие удары, должны быть более квалифицированные рефери, которые в первую очередь переживают за здоровье спортсмена, а не стоят, лишь бы свое отработать, время провести.

Пока мы не думаем, с кем Мухаммаду нужно драться. Сейчас ему надо восстановить здоровье — это полтора месяца. Он и по боксу может, и по ММА, в этом проблем нет. Проблема в этом бою была в нас [тренерах], во мне лично. Тренерский состав ошибся во многих моментах.