Боец из лиги Хабиба снова избил ученика Конора, Валиев не выступил по нелепой причине. Обзор 2-й серии TUF

Зато Макгрегор выпил пива с участниками из своей команды.

7 июня на UFC Fight Pass опубликовали вторую серию реалити-шоу The Ultimate Fighter 31, в котором Конор Макгрегор и Майкл Чендлер соревнуются в тренерском потенциале. Завершением шоу должен стать бой между Конором и Майклом, но пока неизвестно, в каком весе он пройдет.

В предыдущей серии бойцы собрали команду. В новом сезоне им предстоит тренировать участников, выступающих в легчайшем и легком дивизионах. Конор взял на себя спортсменов, которые еще никогда не выступали в UFC, а Чендлеру достались бойцы, получившие второй шанс вернуться в промоушен Даны Уайта. Первым полуфиналистом среди легковесов стал боец из команды Чендлера Рузвельт Робертс, который всего за восемь секунд нокаутировал ученика Макгрегора Нейта Дженнермана. Что же случилось во втором эпизоде?

Бой Тимура Валиева сорвался по нелепой причине

Планировалось, что следующим в очереди будет поединок Тимура Валиева и Тревора Уэллса, но Атлетическая комиссия Невады запретила американцу выходить на бой. Причина довольно странная — у Уэллса выскочило простудное раздражение на лице, поэтому поединок перенесли на неопределенный срок. Когда Майкл Чендлер сообщил о переносе Валиеву, россиянин наверняка был шокирован, но отреагировал на новость максимально сдержанно.

Фото скриншот из реалити-шоу The Ultimate Fighter 31

Возможно, бой пройдет в промежуточном весе, чтобы бойцы еще раз не проходили через весогонку. Интересно, что Валиев и Уэллс живут в одной комнате и даже спят на соседних кроватях. Неизвестно, насколько это тяжело психологически, но есть опасность, что американец заразит простудой Тимура или других соседей по дому.

Первый конфликт в доме

Как всегда бывает на шоу подобного рода, когда людей разных возрастов и характеров заставляют жить в одном помещении, ссоры неизбежны. Первыми поругались победитель прошлого боя Рузвельт Робертс и боец из команды Конора Лэндон Кинонеш. Робертс заявил, что его раздражает Кинонеш, который уверен, что ветеранам UFC не место в шоу.

Фото скриншот из реалити-шоу The Ultimate Fighter 31

Рузвельт даже предложил Лэндону не дожидаться, пока они встретятся в турнирной сетке, и подраться уже сейчас, в доме, но проспект отказался. «Я просто хотел, чтобы ты сам это сказал», — подвел итог конфликта Роберт, который уже обеспечил себе место в полуфинале.

Вечеринка с Конором

Макгрегор устроил небольшую тусовку в барбершопе, где позволил участнику следующего поединка Мандо Гутьерресу подстричь его. «Просто убери за ушами, немного побрей бороду, можешь оставить щетину. Не хочу, чтобы она была слишком длинной», — такой запрос поступил от Ноториуса, когда он сел в кресло.

Фото скриншот из реалити-шоу The Ultimate Fighter 31

Параллельно бойцы играли в бильярд и пили пиво Forged Irish Stout, которое выпускает компания Proper Twelve. Раньше она принадлежала Конору, теперь же он просто выступает как рекламное лицо компании. Макгрегор постоянно шутил и здорово вдохновил парней из своей команды.

«У этого чувака сумасшедшая энергия, офигеть можно! Я это даже контролировать не могу — не могу сидеть на месте, когда он говорит. Это просто заряжает меня!» — признался боец из команды Конора Курт Холобо.

Бойцы из лиги Хабиба — ученики Конора — 2:0

Вместо Валиева и Уэллса на второй неделе состоялся бой между Мандо Гутьерресом из команды Конора и Коди Гибсоном из команды Чендлера. 26-летний Гутьеррес уже пытался пробиться в UFC через претендентскую серию, но проиграл Раулю Росасу единогласным решением судей, а 35-летний Гибсон выступал в промоушене с 2014 по 2015 год и провел четыре боя (1-3), бился даже с юным Алджамейном Стерлингом, которому также уступил решением.

Бой Гутьерреса и Гибсона продлился чуть дольше, чем первый поединок на TUF 31. Поначалу ни один из соперников не имел явного преимущества. Все решил удар летящим коленом от Гибсона во второй половине первого раунда. Гутьеррес упал на канвас, и Коди успешно добил соперника.

Команда Чендлера повела 2-0 — пока Конор полностью проваливается как тренер. Стоит отметить и забавное совпадение: оба раза ученики Макгрегора проиграли бойцам, которые когда-то выступали в лиге Хабиба Eagle FC. Нейт Дженнерман уступил Рузвельту Робертсу, победившему Алешандре де Алмейду на турнире EFC 47, а Гутьеррес проиграл Гибсону, который, в свою очередь, не справился с Рэем Боргом на EFC 47.