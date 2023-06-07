«США для нас ничего не делают. В действиях Монсона нет предательства!» Американский боец АСА хочет российское гражданство

Тони Джонсон был чемпионом АСА, тренировался с Нганну, Кормье и даже Уайлдером .

Одна из главных новостей смешанных единоборств в 2023 году — Фрэнсис Нганну покинул UFC и спустя несколько месяцев стал бойцом PFL. Первый бой Нганну по ММА планируется только в 2024 году, но перед этим он собирается выступить по правилам бокса. Один из спарринг-партнеров Фрэнсиса — боец ACA Тони Джонсон, который помогал Нганну готовиться к Стипе Миочичу и планирует еще поработать с камерунцем этим летом.

Джонсон рассказал «СЭ», что истинная причина подписания Нганну с PFL — деньги. Тони сомневается, что Фрэнсис когда-нибудь вернется в промоушен Даны Уайта, потому что в новой лиге он получит куда больше. При этом Джонсон не верит, что Нганну сбежал из UFC из-за боязни проиграть Джону Джонсу, хотя и считает, что у Боунса навыков побольше.

Франсис Нганну и Тони Джонсон. Фото Соцсети

«Дело в деньгах. Он хотел больше денег, а в UFC не заплатили столько, сколько он хотел. Я считаю, это отличная возможность для него: он сделает 20 миллионов долларов за два боя, также он президент PFL Africa. Он думает на долгосрочную перспективу, а не только о текущем моменте, я это уважаю. Теперь он бизнесмен. Наша бойцовская карьера — никогда не знаешь, в какой момент она закончится. И когда она завершится, что ты будешь делать? А у него уже есть что-то после бойцовской карьеры, и это потрясающе.

Возможно ли, что Нганну когда-нибудь вернется в UFC? Нет. Слушай, в UFC ему предложили 8 миллионов долларов за не знаю сколько боев. Но Фрэнсис сделает за два боя 20 миллионов плюс спонсоры. Так что у него нет причин возвращаться в UFC.

Мог ли Фрэнсис уйти из PFL, чтобы избежать боя с Джонсом? Нет, это только из-за денег. Фрэнсис не боится с кем-либо драться. У Джона определенно больше навыков, но мы не видели, как Джонс принимает мощные удары, как те, что выбрасывает Фрэнсис. Честно говоря, не думаю, что этот бой когда-нибудь случится».

Боец ACA также оценил шансы Сергея Павловича в теоретическом поединке с Нганну. Джонсон настолько уверен в своем спарринг-партнере, что не дает Сергею никаких шансов, несмотря на крепкий подбородок российского тяжеловеса. Тони не верит, что Павлович станет чемпионом UFC — американец полагает, что Джонса он тоже не победит.

«Я знаю Сергея, мы бились в карде одного турнира Fight Nights Global. Думаю, Сергей — жесткий, но Фрэнсис его нокаутирует, у Фрэнсиса есть нокаутирующая мощь. Не знаю, есть ли у Павловича подбородок, но он определенно топ тяжелого веса. Я не думаю, что он побьет Джона Джонса или Фрэнсиса. Фрэнсис — отличный панчер, а Джонс — слишком разносторонний. Я не думаю, что Павлович будет чемпионом UFC».

Сергей Павлович. Фото Соцсети

Помимо Нганну, Тони Джонсон работал в спаррингах с одним из лучших боксеров современности Деонтеем Уайлдером. На вопрос, кто бьет сильнее — боец ММА или боксер, Тони ответил, не сомневаясь ни секунды:

«Деонтей Уайлдер, без вопросов. Он чуть не нокаутировал меня в 18-унцевых перчатках, так что он бьет жестко. Настолько жестко... Это боксеры — они думают только об ударах, потому что им не надо заботиться о тейкдаунах. Поэтому, естественно, они бьют сильнее. Когда он ударил меня, я как будто затанцевал. Это было в первые 30 секунд первого раунда, но после спарринга его жена сказала: «О, ты здорово поработал». И я такой смотрю на нее: о чем ты говоришь? У меня все лицо истекает кровью».

Джонсон считает, что бой Нганну и Уайлдера может состояться, если Фрэнсис не сбавит обороты. Тони даже знает, в чем будет главный секрет подготовки Фрэнсиса, если поединок все-таки организуют.

«Если Фрэнсис продолжит побеждать и сохранит популярность, тогда бой случится. Нганну — не профессиональный боксер? Да, разница определенно есть, но у него один из лучших тренеров в мире прямо сейчас. У Дьюи Купера есть бокс, кикбоксинг и ММА — он успешен во всех этих видах спорта. Так что Нганну будет готов».

Франсис Нганну и Тони Джонсон. Фото Соцсети

В начале карьеры Джонсон встретился с Даниэлем Кормье и уступил удушением сзади в первом раунде. Тони рассказал, чему его научил тот поединок и как он встретился с Кормье позже в зале American Kickboxing Academy:

«Чему меня научил тот бой? Быть терпеливым. Также к этому бою меня готовил тренер, который не знал, что он делает. Он перегрузил мои ноги, они были уставшими во время боя. Это дало мне понять, что надо разговаривать с тренером. Говорить ему, что происходит с твоим телом.

После боя мы обменялись контактами. Я сказал: «Эй, мне надо потренироваться, можешь мне помочь?» Он позвал меня в АКА, там я спарринговал с ним, Веласкесом, Люком Рокхолдом. Это была крутая возможность для меня. Хабиб? Нет. Когда я там был, Хабиба там еще не было. Думаю, он пришел в АКА примерно через месяц после того, как ушел я».

В лиге АСА всегда было хорошее отношение к Тони Джонсону — американец выступает в организации, несмотря на санкции со стороны США. Тони признался, что проблемы в связи с этим у него есть, но его это не слишком волнует:

«У меня были проблемы и есть до сих пор. Я зарабатываю тут хорошие деньги, и они не могут запретить мне тут драться. Я забочусь о своей семье и буду все для этого делать. И Россия помогла мне так сильно, что я могу обеспечить свою семью.

Какие проблемы? Они отправили мне повестку в суд. Им не нравится документация, они разговаривают со всеми, с кем хотят. Они не хотят, чтобы мы дрались тут из-за главы Чечни. Но мне, на самом деле, все равно. Мне действительно все равно, потому что я забочусь о своей семье».

Недавно Джефф Монсон принял решение отказаться от американского паспорта. Он сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле и теперь является исключительно гражданином России. Джонсон приветствует такой поступок и не видит в нем ничего предосудительного. А еще Тони заявил, что был бы не против и сам стать россиянином:

«Я об этом не знал, но это круто. Мне нравится Джефф Монсон, он хороший парень. И это хорошо для него! Тут хорошая страна, хорошая еда, красивые женщины. Почему нет? Страна ничего не делает для нас. Страна делает, что хочет, они ничего не делают для нас. Так что тут нет предательства, ты едешь туда, где тебя ждут, где есть любовь и верность. Если Россия — это то самое место, вперед, Россия! Я бы хотел получить российский паспорт! Погнали, дайте мне его! Дайте мне российский паспорт. Я буду черным русским».