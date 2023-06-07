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Сегодня, 12:30

Обновленный рейтинг лучших российских бойцов Р4Р: Ян опередил Волкова

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Рейтинг топ-15 составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется в первую среду каждого месяца.

Если в предыдущем опросе (в начале мая) приняли участие 32 человека, то в этом — 35. К нам присоединились менеджер бойцов и журналист Азамат Бостанов, комментатор Роман Мазуров, Арслан Доциев (YouTube-канал «Обзор Press»).

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть с 7 июня 2021 года — провели хотя бы один бой. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно, за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской. Впрочем, пока девушек-бойцов из России, многого добившихся в ММА, нет. Валентина Шевченко — спортсменка из Киргизии.

Важно: среди 35 составителей рейтинга было проведено дополнительное голосование насчет того, считать ли российскими бойцами Хамзата Чимаева, Мухаммада Мокаева, Абусупьяна Магомедова и Насруддина Имавова. Все они родились в России и говорят по-русски, но с юности живут в Европе, именно там стали бойцами ММА, именно там тренируются. Предлагалось назвать один из двух вариантов ответа — «да» (считать) или «нет» (не считать). Итоги голосования: Чимаев — 11 «да», 24 «нет», Мокаев — 5 «да», 30 «нет», Магомедов — 8 «да», 27 «нет», Имавов — 8 «да», 27 «нет». Таким образом, никто из них не попал в число тех, за кого можно отдать голос при составлении рейтинга.

В топ-15 произошла одна перестановка — Петр Ян поднялся на шестое место, Александр Волков опустился на седьмое. Это произошло в результате появления трех новых анкет и изменений в анкетах двух респондентов, участвовавших в опросе месяц назад.

Всего же в анкеты на этот раз попал 41 боец. Вот список тех, кто не вошел в топ-15.

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — 5 июля.

Александр Волков (единоборства)
Петр Ян
Хамзат Чимаев
5
8
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