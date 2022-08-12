«Скромный, профессионал». Как Нагиев работал ринг-анонсером на боях без правил (он первым объявил Дацика)

А вы знали?

Сейчас главный ринг-анонсер России — Александр Загорский. Работать на турнирах он начал в 2002-м, когда бои без правил (ММА тогда назывались так) в России проходили уже как минимум семь лет. И в числе тех, кто объявлял имена бойцов до Загорского, был тогда еще ведущий радио «Модерн» Дмитрий Нагиев. Именно Нагиев первым произнес в микрофон на весь зал «Вячеслав Дацик», когда Рыжий Тарзан выходил на свой дебютный бой — против Андрея Орловского в апреле 1999-го на шоу М-1. Этот фрагмент сохранился на видео (таймкод — 01:14).

О том, каким ринг-анонсером был Нагиев, теперь уже один из самых популярных людей в России, «СЭ» рассказали основатель бойцовского клуба Red Devil Николай Кудряшов, президент Федерации муай-тай Санкт-Петербурга Эрик Кайбышев и спортивный журналист Константин Осипов.

Кудряшов: «В 1996-м же я запустил Федерацию боев без правил, и в «Москве» мы сделали зал для проведения боев, поставили там восьмиугольник. Первые бои вел Дима Нагиев. Он их вел еще тогда, когда правила были мягкие — без добиваний. Есть записи, как он ведет бои. С длинными волосами, в очках. С юмором все вел. Когда он вел бои уже в «Юбилейном» и происходил какой-нибудь жесткий момент, он начинал шутить — и весь зал смеялся. Классный парень, талантливый».

Осипов: «Эрик [Кайбышев] мне как-то позвонил и сказал: «Костя, приезжай, поговорим». Почему я всегда любил работать с Эриком? Такой профессии, как ринг-анонсер, нигде не учат. Учат на повара, водителя троллейбуса. А ринг-анонсер — это и журналист, и актер, и конферансье. Тогда косяком шли какие-то люди: диджеи, тамада со свадьбы мог прийти, еще кто-то. Они красиво одевались, но совершенно не понимали сути происходящего. Они могли как-то пошутить, порой неудачно. А тогда времена были такие, что могли и просто по голове дать, если что-то не то скажешь. А люди из шоу-бизнеса постоянно навязывали, говорили: «Давайте выйдет кто-нибудь в золотой шапке», — предлагали многих ведущих. Мы как-то все время отталкивали это.

И вот, Эрик позвал меня, мы встретились в кафе в «Гигант Холле», и кто бы вы думали сидел рядом с Эриком? Дмитрий Нагиев! Эрик нас познакомил, Нагиев тогда уже был известен — радио «Модерн» и все это. В общем, у нас он не вызвал отторжения. Эрик сказал: «Вы вдвоем будете ведущими». Нагиев борьбой занимался, и это было одним из его плюсов. Тогда была бомба, хороший матч — турнир-восьмерка, где Дацик проиграл Вадиму Токареву, прекрасному боксеру-профессионалу из Казани".

Кайбышев: «А это была восьмерка, мы ее называли К-1, потому что правила мы делали универсальные. Но для понимания: Вадик Токарев, который выиграл этот турнир, потом стал чемпионом по профессиональному боксу, у него была кличка Казанский Тайсон, он собирал «Ак Барс Арену». И Дацик там выступил. Я помню, почему он получил этого соперника. Он тогда говорил: «Да я его уберу сейчас», — начал чуть-чуть звездиться. Я ему говорил: «Будь внимательнее, тебе попался боксер очень высокого уровня». Токарев всех нокаутировал в той восьмерке (в финале Токарев победил Сергея Казновского. — Прим. «СЭ»). Дацик после поражения начал кидаться на судей. Рядом стоял Дима Садыков и осадил его: «***, я сейчас тебя...» После этого Слава успокоился. Он понял, что был неправ. Его качнуло тогда сильно, хороший был удар, но это же Токарев, чемпион, хороший боксер.

Но сейчас мы о другом. Нагиев на том турнире отработал отлично. Я до сих пор очень высокого мнения о нем. Он скромный, профессионал. Мы с ним тогда разговаривали, я ему сказал: «Одно из наших правил — надо смотреть, что происходит в ринге, надо видеть это. Если выходишь и объявляешь по бумажке — зал тебе не поверит». А самая фишка — когда зал в конце начинает орать, это было нашим лучшим исходом. Деньги — одно, но главное, чтобы человек вышел из зала и был в восторге. Ну, и судейские решения для меня всегда были серьезным делом. Как вот сейчас со «Спартаком» — я смотрю и плююсь от того, как команду засуживают, выключаю и ухожу".