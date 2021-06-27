«В рубке надеру зад даже Макгрегору». В Москве прошел самый жесткий кулачный бой года

Дикую рубку Чибиса и Гладиатора сразу занесли в Зал славы Top Dog.

25 июня в Москве, в УСК «Крылья Советов», прошел девятый турнир Top Dog. В главном бою вечера Мустафа Шарифов победил решением судей Алексея Мельникова и стал чемпионом лиги в легком весе. Их поединок был тактическим — как шахматный матч. А вот Николай «Чибис» Чибисов и Бовар «Гладиатор» Ханаков жестко зарубились. Бились так, что выдали самый зрелищный кулачный бой в этом году.

Бойцы до последнего рубились кость в кость и наносили друг другу страшнейшие сечки. Основатель организации Данил Алеев (он же Регбист) сразу же внес этот бой в Зал славы Top Dog и подарил обоим бойцам по бонусу за ярчайшее выступление. Поединок можно смело назвать самым ярким, кровавым и беспощадным за всю историю этого молодого промоушена.

В первом раунде уроженец Мариуполя Бовар технично разбивал оппонента с дистанции, диктуя ход боя. В середине первой двухминутки Чибисов получил серьезное рассечение над правым глазом, и рефери сделал паузу, чтобы врач осмотрел рану и принял решение о продолжении поединка. Понимая, что терять нечего, Чибис включил режим берсерка и в ярости ринулся вперед.

Во втором раунде Чибис превратил лицо Гладиатора в кровавую кашу, открыв ему несколько рассечений. Николай отправил Бовара в нокдаун, и стало казаться, что бой вот-вот остановят. Волевой украинец отказался сдаваться, не отступил и продолжал рубиться на потеху публике.

В финальном раунде бойцы по понятным причинам заметно выдохлись, но менее зрелищным бой от этого не стал: обмены ударами не прекращались, кровь лилась рекой. Эти две минуты, вероятно, остались за Боваром, но для победы выигранного раунда ему было недостаточно. В результат Чибис выиграл решением судей. При этом до боя он считался большим андердогом.

Основатель организации Данил Алеев (он же Регбист) сразу внес этот бой в Зал славы Top Dog и подарил обоим бойцам по бонусу за ярчайшее выступление. А после кровавой рубки Чибис дал интервью «СЭ».

— Не жалко себя любимого?

— Блин, я вот, кстати, постоянно прихожу на турниры и смотрю на пацанов, и они выходят с чистыми личиками. Думал, может быть, в этом бою мне повезет, и я приду домой красивый... Но у меня не получается. Мне не хватает какой-то хорошей техники бокса, а в драке и рубилове я себя чувствую прекрасно — могу кому угодно надрать зад. Хоть Макгрегору!

— Как себя чувствуете после боя?

— По ощущениям нормально. Я думал, глаза чуть затекали, так как попадался. Опять же, натыкался сам на удары.

— Кто какие раунды забрал?

— Первый раунд — не знаю. Второй — точно я забрал, а третий я уже точно отдавал ему.

— Как думаете, сколько времени у вас уйдет на восстановление?

— Я думаю, все нормально. Только рука вот [болит], а сечка заживет через пару недель. Третий бой подряд ломаю руку.

— После такого боя теперь уже точно бой за титул, верно?

— Да, Регбист обещал бой за титул, но надо посидеть дома и все взвесить. Руки уже не вывозят. Дух и все остальное есть, но уже в третий раз подряд руку ломаю. На восстановление уходит по три месяца. И я сам уже не молод. Мне 27, а в 28 я точно закончу биться. Еще в детстве это знал.

— Это был лучший бой в истории Top Dog?

— Мне надо посмотреть — как идет сам бой, как ведет его Гладиатор, который идет рубиться, и я с удовольствием отвечаю ему тем же. В разменах только я сильнее попадал. Было кайфово. Крутой бой.