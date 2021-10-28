«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267

Новое интервью с лучшим российским тяжеловесом.

Александр Волков, 33 года. Тяжелый вес.

Статистика в ММА: 33 победы, 9 поражений.



Марчин Тыбура, 35 лет. Тяжелый вес.

Статистика в ММА: 22 победы, 6 поражений.

Александр Волков был близок к бою за титул, но в июне проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану. При этом еще никто не давал Гану настолько конкурентный поединок. Всего у Волкова три поражения в UFC, все — от топов, и все — в конкурентной борьбе. Деррика Льюиса он разбирал, но упал в нокаут в концовке поединка. Кертису Блейдсу проиграл три раунда, в четвертом же начал перебивать, а пятый уверенно забрал и был близок к финишу (Блейдс после боя едва стоял на ногах — настолько был измотан, Волков же держался бодро). Сейчас Александр на пятом месте в рейтинге тяжелого дивизиона, и это значит, что титульный бой по-прежнему недалеко.

Соперник Волкова на UFC 267 — поляк Марчин Тыбура, одержавший пять побед подряд. Правда, выиграл он не у топов — у Сергея Спивака, Максима Гришина (полутяж, вышедший на замену), Бена Ротвелла (когда-то был топом, но не сейчас), Грега Харди, Уолта Харриса. Так что Александр считается явным фаворитом. Победа выведет его на очередной супербой, а вот поражение откинет далеко назад. То есть Тыбура в случае неудачи не потеряет ничего, а вот Волков — все, что было наработано за пять лет в UFC.

— Какой бой нас ждет? Это будет игра в шахматы или что-то более огненное? — вопрос Волкову.

— Кто же знает? Если бы я сам знал, то не волновался бы. (Улыбается.) Надеюсь, что получится интересно, что будет весело и зрителям, и нам, что мы проявим себя во всем — поработаем и в стойке, и в партере.

— Как охарактеризуете его ударную технику? Например, у него есть победа хай-киком, да и вообще он часто удары ногами использует.

— Нормальная у него техника. Конечно, он не очень техничный сам по себе как боец, но очень упорный, старается работать разнообразно, развивается. Видимо, у него действительно есть сильный удар, но не могу сказать, что ему стоит делать акцент на этом. Конечно, он будет делать акцент на борьбу, потому что со многими другими бойцами у него в ударке не выходило, после чего он переводил поединок на землю, и там у него уже что-то получалось. Все будет зависеть от того, как он готов ко мне и как я готов к нему.

— А что скажете про его борьбу?

— Старается контролировать. Больше умеет бороться из контроля, любит забирать спину. Эти вещи очевидны, любой зритель может посмотреть и оценить для себя. Он неплохой борец, много боев выиграл борцовской техникой.

— Также очевидно, что вы — фаворит как у букмекеров, так и для фанатов. Каково пребывать в таком статусе?

— Я на это не ориентируюсь, не смотрю ни на коэффициенты, ни на что-то еще. Сконцентрирован на себе, на подготовке. Говорить, кто фаворит, а кто нет, мне трудно. Я понимаю, что есть некоторая опасность, он — упорный боец, с характером, не сдается до конца, хорошо проводит поединки. Его совершенно точно нельзя списывать со счетов. Стараюсь не расслабляться, максимально сконцентрированно подхожу к поединку.

— Вы долго не комментировали бой с Ганом. Почему так? Мы привыкли, что вы быстро даете интервью вне зависимости от исхода поединка. Так сильно расстроились из-за поражения?

— Не комментировал просто потому, что не видел смысла. Любой делает свои выводы сам, мне было бы сложно переубедить кого-то. Поэтому просто не видел смысла этого делать, говорить. Понимаю, что любые мои слова в нынешней реальности, как и любые комментарии, интервью, — условные оправдания, ни в коем случае не оправдываюсь — фанаты на это реагируют. Я не видел в этом никакого смысла и до сих пор не вижу.

— Но фанатам просто интересно узнать ваше мнение как непосредственного участника боя, за которым, кажется, следили все, кто интересуется ММА.

— Одно дело — интерес, другое — когда ты говоришь какую-то информацию, а после этого получаешь негативный отзыв. Ты говоришь, что было так и так, а тебе потом пишут: «Нет, было не так». Зачем тогда говорить? Интересно ли им другое мнение, хотят ли они слушать — вот и весь вопрос. Сейчас такое время — у нас все и политологи, и вирусологи, и бойцы ММА, и тренеры. Все сами делают для себя выводы, почему я проиграл, за меня все уже решили. Поэтому не знаю, зачем мне это комментировать.

— Обычно все одинаковое: «нужно тренера менять» и так далее.

— В том-то и дело. Я думаю, то, что я не говорю об этом, вызывает еще больше интереса для других интервью и других вопросов.

— Фернанд Лопес рассказывал, что Сирил Ган продлил отпуск на семь дней, потому что у него были разбиты все ноги. У вас был серьезный ущерб после этого боя?

— У меня были травмы, но не могу сказать, что что-то необычное. Немножко отбил ноги, у меня тоже были ноги разбиты, но я вернулся к тренировкам, как только захотел. Большого ущерба не было.

— Лопес сказал, что вы прослезились в раздевалке. Правда? (Об этом Лопесу рассказал один из его помощников.)

— Нет, конечно. (Смеется.) Конечно, я огорчился, но никак не прослезился. Мне кажется, кто-то еще уже об этом говорил, но такого не было. Конечно, результат меня огорчил, хотелось выступить лучше, но я уже вырос из того возраста, когда действительно расстраивался по этому поводу. Сейчас, конечно, эти бои для меня важны, внутренне я расстраиваюсь, но внешне этого никак не проявляю.

— Все хвалят бойцовский IQ Гана. Можете сказать, что это был ваш самый умный соперник?

— Не сказал бы, что это IQ, скорее у него есть навыки, которые неудобны именно для меня, и он эти навыки использовал. Он доставил мне неудобства. Моей ошибкой было то, что я не стал продолжать поединок в таком виде, в каком я его начал. Посчитал, что нужно действовать по-другому. Это был ключевой момент, из-за которого получилось так, что я проиграл.

— Все еще актуальная новость — бой Федора Емельяненко с вашим бывшим соперником, Тимоти Джонсоном. Удивила такая мощная победа Федора?

— Она меня не удивила, а очень порадовала. Порадовало, что Федор вышел в такой хорошей форме, что он был подготовлен, сконцентрирован и так ярко и красиво победил. Думаю, все в России, кто видел этот бой, порадовались. Было очень круто, спасибо ему за победу.

— Вы реально думали, что он выиграет у Джонсона? Все-таки Федору 45 лет, а Джонсону — 36, он вроде как в хорошей форме, в топе.

— В топе чего?

— В топе Bellator — кажется, был на втором месте в рейтинге.

— Федор — уникальный, трудолюбивый боец. Тут вопрос его настроя и концентрации. Если он действительно хорошо изучает оппонента, то выигрывает бой четко и качественно, хорошо умеет читать соперников, а Тимоти — достаточно читаемый боец. В этом плане Федор сделал все грамотно и красиво.

— Каким видите себя в 45 лет?

— Не знаю, пока никаким. (Смеется.) Пока что мне еще 33 года, рано думать о том, что будет через 12 лет.

— 33 года, а боев в ММА уже 42 — это очень много. Какие три поединка принесли наибольшее удовлетворение?

— Я свои поединки оценивать не люблю, если честно.

— Почему?

— Потому что это должен делать не я, а болельщики. Я к каждому поединку подхожу одинаково ответственно, каждый поединок приносит мне какое-то удовлетворение. В этом плане я не веду никаких рейтингов.

— Вы открыли YouTube-канал. Это для дополнительного источника заработка или для собственного удовольствия? Лояльность аудитории у вас, кстати, просто отличная, под последним роликом 3,2 тысячи лайков и всего 7 дизлайков.

— Я это делаю, чтобы осветить некоторые тренировочные моменты. У некоторых возникают вопросы, ощущения, как мне стоит тренироваться, а как не стоит. Я занимаюсь этим, чтобы люди были чуть ближе, получили чуть больше информации обо мне. Стараюсь делать это так, чтобы это не отвлекало от тренировок и боев. Если я в Москве — у меня есть оператор, на турниры же буду брать камеру. Хочу тратить на это минимум времени, но подмечать какие-то интересные моменты. А монтирует это уже человек в Москве. Минимально трачу на это время, но стараюсь раскрыться для зрителей через YouTube, через другой формат.