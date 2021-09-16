«Желания говорить о Гане нет. Все понятно?» Александр Волков не хочет обсуждать поражение и намерен забить Тыбуру

Интервью перед боем.

Продвижение Александра Волкова в UFC напоминает график цены очень хороших акций, которые после периода роста уперлись в линию сопротивления и уже несколько лет торгуются в узком коридорчике у вершины, никак не находя сил на решающий рывок вверх.

Тяжеловес из Москвы лихо стартовал в лучшей лиге мира с четырех побед подряд, но затем — на протяжении трех лет — чередует поражения в очень близких боях против супертопов, находящихся в расцвете, с победами над просто очень хорошими соперниками.

Есть занятная статистика, упирающаяся в возраст — Волков разнес всю оппозицию в UFC из бойцов старше 35 лет (100% побед: Нельсон, Вердум, Оверим, Харрис), но показал в два раза худший результат (50% побед) против оппонентов моложе 35 (Льюис, Блейдс, Ган, Штруве, Джонсон, Харди). Конечно, будет глубокой несправедливостью объяснить поражения Александра неспособностью драться с лучшими из молодых — ведь все его поражения получились очень близкими и неоднозначными. С Льюисом не хватило 15 секунд, у Блейдса забрал два последних раунда, нанеся ущерб (по новым правилам Волкову вообще могли отдать победу — стойку он выиграл, а в партере Кертис ничего кроме контроля не показал; cудьи в UFC любят бои такого стиля отдавать тем, кто преуспел в ударке), с Ганом прошел плотнейший поединок, в той или иной степени зацепившись за все раунды кроме третьего.

Последнее поражение Александр, судя по всему, перенес особенно тяжело — после поединка против француза прошло 2,5 месяца, а он не дал ни одного интервью с его разбором. Вот и «Спорт-Экспресс», приехавший на неделе в зал Александра с блокнотом, исписанным вопросами как раз по бою с Ганом, напоролся на неожиданный отказ.

Первое серьезное сомнение, что интервью может не сложиться, закралось еще до начала съемки — пока операторы настраивали камеры, я тихо подошел и спросил: «Саш, а сможете, пожалуйста, в конце интервью для зрителей немного разобрать комбинацию, которой попали по Гану в конце второго раунда? Ложный правый прямой, левый хук, правый прямой. Помните?». Волков нахмурился: «Не помню. Два с половиной месяца прошло».

Когда камеры были почти настроены, решил проверить опасения прямым вопросом — обсуждаем ли прошлый бой. Ответ — резко отрицательный, в попытках уговорить — полный провал.

— Желания давать интервью по этому бою нет. Все понятно? Мне сказали, что придет Рен ТВ для промо следующего турнира, спросили, могу ли я поучаствовать — я сказал, конечно, могу.

— То есть бой с Ганом нет желания обсуждать вообще?

— Нет, конечно. Если бы я хотел обсуждать, я бы обсудил уже. Думаете, вы самый первый, кто у меня об этом просит? Как считаешь? Ты же не первый, кто у меня попросил за два месяца обсудить бой с Ганом. Естественно, если интервью не выходило, у меня нет желания это обсуждать.

— Ну хотя бы позитивные моменты из этого боя можно было бы обсудить.

— Говорю же, нет смысла об этом разговаривать.

Затем выяснилось, что Александр куда-то опаздывает, и на все про все у нас остается от силы минут 10. Ничего, на характере собрались и переключились на Тыбуру и текущие дела. Волков, пока мы перекручивались, сходил в душ и вернулся немного подобревшим. В итоге все оказалось не так уж скверно — удалось даже вплести в небольшую беседу злосчастного Гана.

- Почему решили побрить голову наголо?

— Потому что так было свежее летом, меньше отвлекает от тренировок — прически и все остальное. Побрился и тренируешься спокойно. Волосы в лицо не лезут (смеется).

— Вы в последнее время регулярно выкладываете фото с дачи. Какую самую грандиозную работу сделали этим летом на своем участке?

— Дачный сезон уже почти прошел, остается только собирать яблоки и некоторые овощи из теплицы. Самое грандиозное... Сделали скважину новую, еще было много мелкой работы. Обычные дачные будни, которые знают все москвичи, выбирающиеся за город.

— Следующий бой у вас в ОАЭ, будете драться там уже второй раз (первый — против Уолта Харриса — прим.). Насколько там удобнее выступать, чем в США?

— В Абу-Даби драться комфортнее, потому что мы можем взять с собой в поездку больше тренеров. Не у всех моих тренеров есть виза, чтобы поехать в Америку, в этом плане в Абу-Даби проще попасть, можно поехать всей командой, лучше подготовиться, лучше сфокусироваться. И, конечно, нет акклиматизации, нет негативной смены часового пояса.

— Марчин Тыбура — очень крепкий борец, делали ли особенный упор на борьбу в этом лагере?

— Во время лагеря мы всегда очень много боремся, и, в целом, во время предыдущих тренировок тоже уделяем много времени борьбе, джиу-джитсу. Не так часто получается это применить в поединке, но тем не менее. В этот раз было много ребят с хорошей борцовской базой — и Сергей Павлович и Сергей Спивак, и много других крепких борцов. Почему Тыбура? Все остальные соперники были заняты, все уже распланировано на несколько турниров вперед. Тыбура — один из немногих соперников из топ-10, кто свободен, на хорошей победной серии, который сам очень близок к титульной гонке и в случае моей победы, я возвращаюсь в строй претендентов. Тем более, что все мои бои с теми, кто сейчас в топе, были очень близкими, и для UFC любое мое сейчас хорошее выступление будет означать возвращение в гонку за титул.

— Сравните борьбу Тыбуры и Блейдса.

— Тыбура больше борется в партере, больше ориентирован на джиу-джитсу. В этом плане будет попроще, потому что я сам много борюсь по джиу-джитсу. Но посмотрим, что будем в самом бою.

— После боя с Ганом многие сказали, что, вот, Волков зря перекачался, был слишком медленным. К этому бою вы планируете остаться в том же весе (120-125 кг) или немного стать полегче?

— Работа в плане физухи происходит одна и та же, не было никакой специальной цели набрать массу, была цель работать над силой. В этом плане курс тот же.

— Сейчас в тяжах начинает подниматься британец Том Аспинэлл, уже выиграл 4 боя подряд. Как он вам?

— Неплохой боец, думаю, скоро будет входить в топ-5 дивизиона. Достаточно хорошие навыки у него в ударной технике и борьбе. Хороший, конкурентный боец.

— Что думаете по Александру Романову (3-0 в UFC) и Сергею Павловичу, их перспективах?

— Все ребята крепкие, с Романовым я лично не знаком, но видел, что у него хорошая борьба. Интересно было бы посмотреть его против сильных, универсальных соперников, которые немножко выше в рейтинге. Что касается Сергея Павловича — очень крепкий боец с большим будущим, сильный физически. Сейчас у него была небольшая травма, из-за возник перерыв, но сейчас он уже тренируется, надеюсь, скоро вернется.

— Когда выдвигаетесь в Абу-Даби?

— В конце октября, пока до конца еще неизвестно. Примерно за неделю до боя.

— Каким видите рисунок боя против Тыбуры?

— Рассчитываю, что будет хороший, плотный бой. Тыбура, скорее всего, пойдет в какой-то размен, постарается работать в стойке, если не получится — пойдет бороться. -В целом, я уверен в себе, буду навязывать свою работу, жестко биться, находить по возможности переводы, занимать позицию сверху и добивать.

- Что думаете по боям Розенструйк-Блейдс и Нганну-Ган?

— Блейдс, скорее всего, должен запереводить Розенструйка. Розенструйк показывает достаточно слабую борьбу в своих поединках, его бросал и Ган и Оверим. По большому счету, если не будет лаки-панча и какой-то суперхорошей работы на дистанции Розенструйка, все преимущества на стороне Блейдса. По поводу Гана и Нганну — интересный будет поединок, в том числе, и для меня. По Гану тяжело попасть, поэтому у Нганну будут в этом плане некоторые проблемы, но, думаю, все равно 50 на 50. С Нганну мы знаем, что 1-2 сильных попаданий, и все заканчивается. Но в плане техники, дистанции, передвижения — преимущество, думаю, будет у Гана. Все в зависимости от того, кто лучше подготовиться, лучше навяжет свой стиль и будет сильнее ментально.

— Всегда хотел спросить, бойцам между раундами прикладывают лед к груди и затылку для восстановления — это как-то помогает или нет разницы?

Ну есть некоторое охлаждение, потому что организм сильно перегревается. Из-за перегрева уходит энергия, это неполезно для организма, и, конечно, в некоторой степени охлаждение помогает. Не до такой степени, чтобы влиять на поединок, но все равно. И психологически слегка кому-то помогает тоже.

— Вам перед началом раунда менеджер Иван Банников постоянно кричит из угла: «Саня, р****!» и «Саня, пошумим, б****!». Это вас не раздражает?

— Плохо подготовились к вопросу, это кричит не менеджер, а Алексей Лихарев, который является моим товарищем и помогает в создании контента для инстаграма — фотографии, снимает что-то. Такие эмоциональные критики у меня вызывают некоторую усмешку, даже улыбку какую-то в хорошем смысле этого слова. Просто эмоции его и, может быть, где-то даже играет на камеру, чтобы потом это осталось на видео-нарезках.