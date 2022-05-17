Соперник упал и подумал: «Десятка у меня, хватит». Единственный бой Лебзяка в профессионалах

Заработал 10 тысяч долларов.

Александр Лебзяк в 2000-м наконец-то выиграл золото Олимпиады, после чего завершил карьеру в любительском боксе. Пошли разговоры о его возможном переходе в профессионалы. Тогда Лебзяку был 31 год. Немало для старта профи-карьеры, но точно не преклонный возраст.

«Через три дня после возвращения из Сиднея мне сообщили в Госкомспорте, что из Америки звонил какой-то менеджер, хочет пригласить меня в профессионалы, — сказал Лебзяк «СЭ» в октябре 2000-го. — Спрашивают: «Дать твои координаты?» — «Зачем? Все равно никуда не поеду». Я не пожалел, что так сказал. Я и раньше на подобные предложения отвечал отказом, а теперь-то и подавно не соглашусь. В профи надо уходить максимум в 25 лет, а мне уже 31. Но главное, меня никогда не тянуло за границу. Мое место в России. Кто-то ведь должен здесь остаться. Если все уедут, что молодые пацаны будут делать? Нюхать героин в подвалах и колоться? А глядя на Лебзяка, Олега Саитова, Бориса Лагутина, они поймут, что есть и другая жизнь, займутся спортом. Пусть не все из них станут чемпионами, зато вырастут здоровыми людьми. Представляете, в Москве уже почти 30 лет не было олимпийского чемпиона по боксу! До меня золотую медаль на Играх выиграл армеец Вячеслав Лемешев в далеком 1972 году».

Тем не менее Лебзяк провел бой в профессионалах, который почему-то прошел совсем незамеченным. Вероятно, из-за низкого уровня соперника. 21 сентября 2001 года в Ташкенте олимпийский чемпион нокаутировал в первом раунде американского джорнимена Стэйси Гудсона. Лебзяк выбросил правый прямой, добавил один левый апперкот, второй — и соперник упал (и будто бы расхотел продолжать бой, хотя, кажется, мог). На тот момент у Гудсона было 22 победы, 26 поражений и две ничьи (он закончил карьеру в 2007-м с рекордом 37-37-2). Об обстоятельствах того боя Лебзяк рассказал на подкасте Григория Дрозда — Drozd Podcast.

— Первое: будучи действующим спортсменом, думали, что можете перейти в профи? Нравилась эта идея? Второе: почему не стали продолжать, когда отбоксировали в профи?

— Во-первых, мне всегда нравился профессиональный бокс, особенно, конечно же, Мухаммед Али, Тайсон, Льюис, Форман, Де Ла Хойя — гранды. Но если бы мне было лет 25 и я выиграл Олимпиаду — может, я бы и ушел. А когда тебе 32, ты уже наелся этого бокса. Выиграть Европу — это да, а выиграть мир — уже тяжело, а тем более — удержать. У меня было пять контрактов после Олимпиады: японцы, немцы, англичане, французы и итальянцы. Самый хороший контракт был у японцев, но потом перебили немцы.

— А кто? Universum?

— По-моему, да. Они давали мне миллион марок и контракт на пять лет. Сперва у меня была мысль взять миллион и чтобы закрыли границы, чтобы они сюда не приехали (смеется). Но я уже почувствовал отдых, опять начал курить, появилось больше свободного времени, которое я мог уделить друзьям или семье. С финансовой стороны все нормально, но такого фанатизма уже не было. В общем, я приехал в Ташкент, меня пригласили. Мы оговорили сумму: 10 тысяч долларов — гонорар.

— А сколько раундов было?

— Шесть. Получилось так, что кто-то от кого-то отказался, и мне дали другого соперника. Тот, в свою очередь, сказал: «Нет, я должен был боксировать с тем, а с этим я не буду!» Ему ответили: «Ну, вы сюда приехали, вам оплатили питание, проживание и билеты, но гонорар не получите». В итоге он согласился на бой. Я его два раза хорошо ударил, но не так, чтобы он лежал и умирал. Думаю, он упал во второй раз и посчитал: «Так, десятка у него, у меня тоже, хватит». В общем, я закончил бой в первом раунде техническим нокаутом, на этом закончилась моя профессиональная карьера. Я принял решение уйти в ЦСКА и быть тренером. И не жалею. А было бы мне 23-25, даже 27, тем более в тяжах...

— Когда нет огня, ты сам уже понимаешь: зачем давить из себя? Хорошего ничего не выйдет, а в ринге никто спрашивать не будет. Не готов — прибьют.

— Не жалею о своем решении. Даже так скажу: когда ученики, которым ты даже чуть-чуть помог, что-то выигрывают, я кайфую так, как будто я выиграл Олимпиаду. Особенно те дети, которые у меня занимаются в академии. Глаза горят! Он эту медальку или грамоту получил, и счастлив! С родителями говорю, они мне: «Ой, ребенку так нравится!» Я им напоминаю: «Не забывайте, учеба тоже важна, нам боксеры дурные не нужны». У меня вот высшее образование, я окончил Малаховский институт. Ну, поступал в институт, а окончил уже академию. Еще три с половиной года учился в РАНХИГСе. Бокс — боксом, но мы должны дальше идти. Говорю ребятам: «Вы должны быть умничками, грамотными, умными, тем более в век технологий». По-любому раз в два месяца их собираю, у меня висят фотографии чемпионов. Показываю ребятам: «Знаете, кто это такие?» Они молчат. Спрашиваю: «Сколько у нас олимпийских чемпионов?» Опять молчат. Объясняю: «Вот же они все висят, посчитайте!» У меня одни вообще спросили: «А что, Гайдарбек Гайдарбеков — дагестанец?» Нет, он русский (смеется). Сказал им: «Ребята, смотрите! Приведу Гайдарбека — пеняйте на себя!» (Улыбается.) Я им даю задания, помогаю, где можно найти все это. Месяца через полтора-два собираю их и спрашиваю: «Сколько было чемпионов? Кто чемпионат мира выигрывал, кто — Кубок Вэла Баркера?»