Съел за сутки 10 700 калорий. Британский боец UFC после боев толстеет на 20 кг — и рад этому

Эпатажный Падди Пимблетт.

27-летний Пимблетт не выдающийся боец, но UFC видят в нем будущую звезду. У Падди броская внешность, он активен в твиттере, легко вписывается в скандалы, довольно ярко дерется, а еще очень непонятно говорит на английском — с фирменным скаузерским акцентом, что только добавляет его образу уникальности.

Пимблетт одержал в UFC уже две победы: в сентябре 2021-го нокаутировал Луиджи Вендрамини, а в марте 2022-го задушил Казулу Варгаса. В обоих боях Падди был в опасности, но выживал и в итоге выигрывал. Помимо перечисленного выше, ливерпулец также известен тем, что после боя стремительно толстеет. Он выступает в легком весе (до 70,7 кг для рейтинговых боев), а после дебюта в UFC растолстел до 91 кг.

91 кг — рекордный вес Хабиба Нурмагомедова, который считается крупным бойцом для легкого веса. Но если для Хабиба тот набор массы летом 2017-го был событием из ряда вон выходящим, то для Падди это нормальная ситуация. После поединка с Варгасом он снова разжирел. Причем Пимблетт даже бравирует своей упитанностью.

«Все продолжают комментировать это дерьмо, мол, Пэдди — толстяк, а я такой: «Да, мне нравится быть толстым», — сказал Пимблетт на видео, опубликованном на его YouTube-канале. — Да, я бы предпочел быть толстым и счастливым, чем оборванным и несчастным 24/7... Но, как я и говорил, эти люди находятся в форме 24/7 круглый год. По мне, так лучше наслаждаться своей жизнью, так как стоит признать, что тебе это не нравится [держать форму круглый год]. Перестань вести себя так, будто тебе нравится вести такой образ жизни, потому что ты умираешь от желания съесть печенье».

Пимблетт на пресс-конференции после поединка с Варгасом отведал пиццу, а через два дня съел за сутки колоссальные 10 700 калорий (нормой для человека до 50 лет считается 1600-2100 калорий в день). «В прошлый раз у меня был небольшой двухнедельный отпуск, но утром я возвращаюсь в спортзал, чтобы не быть слишком толстым, — рассказал Пимблетт The Mirror. — Я ем невероятно много калорий. Я подсчитал, что в понедельник съел примерно 10 700 калорий. Это не фуд-челлендж, это лишь означает то, что я толстый ублюдок».

Подробно о том, как он съел 10 700 калорий за сутки, Пимблетт рассказал в недавнем интервью экс-тяжеловесу UFC Брендану Шаубу:

«Я был в Нью-Йорке, когда Усман дрался с Ковингтоном (в ноябре 2021 года. — Прим. «СЭ»). Там я наткнулся на Дерека Брансона, Энтони Смита, Юрайю Холла, — отметил Падди. — Каждый из них спрашивал у меня: «Ты же выступаешь в полусреднем весе?» Я отвечал: «Нет, я легковес». И каждый из них реагировал: «Что? Ты гонишь?» Я стоял между ними и в плане роста не уступал им. Думаю, у меня примерно такой же рост, как у Брансона. Да, Холл немного выше и, очевидно, Энтони Смит тоже. Но они казались ненамного больше меня.

Я всегда остаюсь самим собой. Я признаю, что мне не идет на пользу такой вес. Это лишь вредит мне, когда я начинаю гонять вес. Но я люблю кушать. Когда сажусь кушать, то включаюсь на полную катушку.

Вы даже не представляете, сколько я ем. Как-то раз я съел более 10 000 калорий за сутки. По-моему, это было в понедельник или вторник после того, как я подрался [на турнире UFC в Лондоне]. Тогда я съел 11 000 калорий. Это было в Англии. Я подрался в субботу, а уже в понедельник или вторник съел 11 000 калорий. Примерно 5000 калорий содержались в шоколаде, шоколадных пуговицах, батончиках Wispa Gold, которые я съел в течение суток. Также я съел разные печенья и донаты. Завтрак состоял примерно из 3000 тысяч калорий.

Знаете Принца Насима Хамеда (боксер, выступавший в категории до 57 кг? Я стану примерно таким, как он, в плане телосложения, когда завершу карьеру. Скажу прямо: если ты можешь наклонить голову и увидеть свой член, значит, ты еще не слишком жирный. Я же пока вижу свой член".

Пимблетт начал профессиональную карьеру в 2012 году в качестве бойца легчайшего дивизиона, а через два года поднялся в полулегкий вес. Его же дебют в легком весе состоялся в феврале 2018-го на турнире Cage Warriors 90. Тем удивительнее, что ему приходится гонять 20 кг. При этом, по словам Падди, весогонка дается ему не архисложно.

Вскоре после победы над Варгасом Пимблетт опубликовал на своем YouTube-канале видео, где показал, как гонял вес до 70,7 кг (лимит для рейтингового боя в легком весе). В начале видео Падди сказал, что, несмотря лишние килограммы, ему сейчас легче гонять вес, чем 10 лет назад. «Чувствую себя хорошо. Сейчас процент жира в организме меньше, чем 10 лет назад, — подчеркнул англичанин. — Тогда мне приходилось убивать себя, чтобы сделать вес. А сейчас мышц стало больше. Так что ничего страшного».

Диета Пимблетта перед боями проста: за семь дней до боя он исключает углеводы из своего рациона и ест только белок и овощи. Он, как и другие бойцы, также сокращает потребление воды — начинает с восьми литров и в период сборов и заканчивает одним литром в день перед взвешиванием. Плюс Пимблетт сидит в ванне около 20 минут, а затем лежит, укрытый полотенцами, около 15 минут, чтобы согнать оставшиеся у него килограммы. В общем, все делает по классике. «Раньше я мог часами лежать в ванне, страдая и убивая себя весогонкой, — говорит Пимблетт на видео, где гоняет вес перед боем. — Сейчас же не все так страшно. Как вы видите, я лежу здесь и хихикаю».