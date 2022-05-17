«Можно сказать, был учителем физкультуры». Как боец Иван Штырков работал в ФСБ

«Сейчас уже можно говорить...»

27 мая в Омске состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где боксерский бой проведут бойцы ММА — Иван Штырков (20-2-1) и Михаил Мохнаткин (14-5-2). Причем Штырков подерется спустя всего-то три недели после поединка с Михаилом Колобеговым по правилам ММА — в промоушене RCC: тогда Иван победил техническим нокаутом в первом раунде.

Штырков, безусловно, заметная личность в российских ММА — Уральский Халк, беспроигрышная серия из 18 боев, победы над ветеранами ММА, скандал с забором, бой с Магой Исмаиловым, АСА. Плюс спикер интересный — говорит развернуто, зачастую фактурно. Прошлым летом Иван дал большое интервью, рассказав массу историй о себе. Мы опубликовали только видеоверсию (вышла в двух частях), а в течение недели выложим несколько текстовых фрагментов — действительно интересных. Сегодня — о том, как Штырков работал инструктором в ФСБ (плюс кое-что о сборах у Александра Шлеменко).

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— Сталкивался ли я где-то с такой же конкуренцией, как на сборах в Дагестане? Да, бывало, у Саши Шлеменко в лагере в первое время тоже огребаешь — мама не горюй! Когда в первые разы приезжаешь, Шлеменко сам жестко проверяет ребят в плане спарринга, — рассказывает Штырков. — В первых спаррингах против Саши, помню, задыхался после первого раунда. Он говорил: «Вставай!» — и дальше добивал, бил. В общем, с жесткой конкуренцией встречался. Это не ново. В борьбе точно так же было. Когда приезжаешь на сборы сборной России, а там идет подготовка к чемпионату мира, тебя ставят с каким-нибудь чемпионом, и он тебя мудохает — мама не горюй! Не важно, ММА, бокс или что-то еще — прессинг более сильных и именитых спарринг-партнеров всегда был, и ты всегда должен его испытывать и пытаться преодолеть. Только так ты можешь расти. Если все время будешь тренироваться в комфортных для себя условиях, где ты сильнее всех, то мало что получится. Рано или поздно ты просто встанешь в развитии и будешь стоять на месте. Мне повезло, что мои спарринг-партнеры всегда были сильнее меня в каких-либо аспектах. В ударке, в борьбе, в выносливости. Никогда не было, чтобы я был сильнее всех во всем в какой-то команде или лагере. От этого, может, и получалось выигрывать или неплохо выступать.

— Когда в первый раз приехали к Шлеменко?

— Это было после своего пятого боя. Помню, это был август, лето. Я тогда еще работал, специально отпуск брал.

— Кем тогда работали?

— Сейчас уже можно говорить — работал в ФСБ. Был, можно сказать, преподавателем физкультуры.

— Инструктором?

— Да, отвечал за подготовку. Пытался как-то совмещать. Потом выбрал путь профессионального спортсмена. То есть я был на этом пути, когда занимался самбо, потом у меня была работа, а потом я снова вернулся в спорт, не особо из него выходя, но уже в новой ипостаси. К Шлеменко ездил, кажется, в 2015 или 2016 году. С тех пор часто к нему ездил, почти все сборы были с Александром. Потом в какой-то момент перестал ездить. Мы стали ездить на сборы в Таиланд, появилась такая возможность. Дома тренировались, команду сформировали — «Архангел Михаил».

— Как попали в ФСБ и почему оттуда ушли?

— Попал я туда просто — пришел и устроился на работу. Окончил институт, нужно было что-то делать. Уже взрослый мальчик, пора было зарабатывать какую-то денежку. Я занимался самбо и получал определенную зарплату в клубе, но это были чисто символические деньги. Так, чисто чтобы штанишки не спали от голода. Мне повезло, что родители всегда поддерживали меня в моих занятиях спортом и, грубо говоря, содержали меня, пока я учился в институте. Я это прекрасно осознавал и понимал, что должен помогать своим родителям, что уже пора какие-то вещи оплачивать самому и становиться более самостоятельным человеком. И вот встал вопрос: если остаюсь в самбо — что у меня будет, какая зарплата? Рассматривал больше бытовые цели. В тот момент почему-то не верил, что могу стать чемпионом мира и добиться больших высот именно в этом виде спорта. Поэтому было принято решение пойти на работу, а куда еще может пойти спортсмен, который отдал 20 лет спорту?

— Устроились в ФСБ по объявлению? Так же, наверное, не делается.

— Почему? Делается, спокойно. Были знакомые, пошел. Потихоньку начал собирать документы, прошел пару собеседований и устроился.

— Сколько лет там отслужили?

— Пять лет. Первый контракт там подписывается на пять лет. Как в армии, только чуть по-другому. Пока служил, от спорта не отходил. Может, не занимался три-четыре месяца, а потом снова потянуло. Снова стал бороться, выигрывал чемпионаты России ФСБ по самбо. Меня в сборную ФСБ запихивали, потому что меня знали в мире самбо. Ездил по соревнованиям, брал отгулы или отпуска. В общем, как-то выступал, но это уже было скорее второстепенным занятием. От этого на душе стало легче. Не было никакой ответственности. Проиграл или выиграл — никому ничего не должен. Когда я был в клубе, должен был показывать результат, побеждать, стоять на пьедестале. А тут это стало просто моим хобби.

Когда самбо переросло в хобби, стало получаться лучше, чем тогда, когда это было моим основным видом деятельности. Все в голове, в психологическом настрое. Когда ты выходишь и понимаешь, что нечего терять и можно просто получать удовольствие, выходит намного лучше. Когда я начинал драться, было то же самое. Да, может, у меня были не такие крутые соперники, но это всегда были ребята с рейтингом выше, чем у меня, опытные. Я всегда принимал вызовы, дрался, и всегда получалось хорошо. Не было каких-то мыслей, что я кому-то что-то должен. Проиграю — проиграю, выиграю — выиграю. Это было хобби, ради удовольствия. Потом, когда наступил момент выбора, начал организовываться RCC Boxing, промоушен, который сейчас стал RCC ММА. У нас было все вместе — и бокс, и ММА. Игорь Алтушкин, президент «Русской медной компании», сказал, что будем развивать спорт. Пригласил к себе, предложил определенные условия. Я посидел, подумал. У меня как раз на службе заканчивался контракт. Я сделал выбор, решил, что стоит попробовать себя в спорте. Найти работу всегда успею, не пропаду. Кивнул, дал добро и не стал продлевать контракт на работе.

Стал драться на турнирах, все шло хорошо и хорошо идет до сих пор. Если посмотреть, как развился спорт, не только ММА, но и бокс, и все виды единоборств, как начал жить Екатеринбург — это, конечно, небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Я очень рад тому, как складываются и моя спортивная карьера, и жизнь. Мало времени бывает для того, чтобы остановиться, подумать, посмотреть, что за спиной. Вот сейчас было время, взял перерыв на два месяца, никуда не надо было бежать, готовиться. Был предоставлен самому себе, житейским делам. Когда шел в магазин, не думал, что надо куриную грудку взять, что что-то нельзя, что нужно вес гонять. Просто жил, наслаждался. Посмотрел, сколько проделано работы, какой путь пройден. Остался собой доволен.

— Сколько набрали в весе за время паузы?

— Не набрал, наоборот, подскинул.

— В ФСБ вы были только инструктором или работали кем-то еще?

— Нет, только инструктором. Там же есть оперативно-боевая, физическая подготовка. Меня же специально брали, посмотрели, что парень с физкультурным образованием, спортсмен.

— Боевая подготовка — это не только самбо.

— Нет, это рукопашный бой, физподготовка, стрельба. Поизощреннее там.

— Можете показать, как пистолет отнять или что-то такое?

— Ну да, конечно. Как руку завернуть и так далее.

— Когда этому научились?

— Параллельно приходилось обучаться. Я начал тренироваться с ребятами, которые были обэпешниками в МВД. Они все принимали эти зачеты. Кто-то из них меня поднатаскал. Когда ты умеешь делать такие броски, как в самбо, плюс еще и бить... Я же потом начал ударку ставить с ребятами, спарринговать. Месяц-два — вот тебе и инструктор по оперативно-боевой подготовке. Три приема — и все. И правильное конвоирование, чтобы довести задержанного.

— Как вам боевые навыки людей из ФСБ?

— Это секретная информация (улыбается). У кого как. Есть и очень хорошие ребята. Много спортсменов. Есть не очень хорошие ребята, в плане физического развития. Все как в обычной жизни. Обычные люди, просто где-то чуть лучше.