Турнир «Чемпионы против чемпионов» и бои суперзвезд. PFL поглотил Bellator и объявил о грандиозных планах

Рассказываем, что об этом известно.

20 ноября лига PFL официально объявила о поглощении промоушена Bellator MMA. Вторая лига мира, как ее всегда позиционировало большинство фанатов единоборств, станет частью PFL, но продолжит существование и будет проводить турниры по большей части за пределами США.

Основатель и совладелец PFL Донн Дэвис сообщил, что Bellator теперь будет называться Bellator International Champions Series и в следующем году проведет восемь турниров. При этом планируется масштабный турнир «Чемпионы против чемпионов», в котором обладатели титулов Bellator встретятся с победителями Гран-при PFL.

Лига PFL приобрела промоушен Bellator. Фото Соцсети

Если все бойцы будут здоровы, такой турнир устроят уже в феврале или марте. Там точно не выступят Джонни Эблен и Патчи Микс, так как в PFL нет среднего и легчайшего дивизионов. Их планируют приберечь для грандиозного PPV-ивента — там же собираются устроить бой между Кайлой Харрисон и Крис Сайборг.

Турнир «Чемпионы против чемпионов» означает, что теоретически зрители могут увидеть поединок Вадима Немкова и Дениса Гольцова в тяжах, Магомеда Магомедкеримова и Джейсона Джексона в полусреднем весе и Усмана Нурмагомедова и Оливье Обин-Мерсье в легком дивизионе (победители сезона PFL-2023 определятся на в ночь на 25 ноября).

С учетом Bellator International Champions Series франшиза PFL теперь включает пять подразделений. Это стандартный регулярный сезон PFL League Season, турниры с супербоями PFL PPV Super Fights, отборочные турниры PFL Challenger Series, а также PFL International Leagues — назначение этого подразделения пока не прояснили. Суммарно PFL собирается устраивать 30 турниров в год.

Все 210 бойцов, которые принадлежали Bellator, получат возможность выступать в новой объединенной организации. По словам Донна Дэвиса, в PFL решились на поглощение в том числе и ради расширения ростера, так что теперь все бойцы Bellator входят в ростер PFL. Это значит, что любого представителя Bellator могут свести с бойцом PFL уже в скором времени.

Чемпионов Bellator при этом упразднять не планируют — вероятно, им позволят защищать титул в рамках подразделения Bellator International Champions Series. Также работу предложат всем сотрудникам выкупленной лиги. Всего их оказалось немного — 21 человек. В том числе оффер поступит президенту Bellator Скотту Кокеру.

Президент Bellator Скотт Кокер. Фото Соцсети

Кроме того, Донн Дэвис сообщил, что в PFL нацелены на организацию поединка Фрэнсиса Нганну с Джоном Джонсом. Босс PFL отметил, что хочет устроить этот бой на любых условиях, между его командой и командой UFC выстроены хорошие отношения, а сам он уважает Дану Уайта, хотя не знаком с ним лично.

Что касается более реальных планов по суперзвездам, в интервью Ариэлю Хельвани Дэвис заявил, что в 2024 году в PFL видят возможным поединок Нганну против Деонтея Уайлдера по правилам ММА. Джейк Пол же, сообщает основатель лиги, проведет дебютный бой по правилам смешанных единоборств в октябре или декабре, но соперник пока неизвестен.