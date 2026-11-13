Уайт заявил, что UFC не ведет переговоров с Усманом Нурмагомедовым

Генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что организация не ведет переговоров с российским бойцом, чемпионом PFL в легком весе Усманом Нурмагомедовым. Руководитель промоушена заявил об этом на пресс-конференции перед турниром UFC 334, сообщает MMA Fighting.

«У него все еще действует контракт [с другой лигой]. В любом случае сейчас мы с ним не ведем переговоров», — сказал Уайт.

При этом босс UFC не сообщил, меняет ли произошедший в Абу-Даби конфликт планы лиги относительно возможного сотрудничества с россиянином. В начале недели Нурмагомедов оказался участником массовой драки в гостинице Абу-Даби. Конфликт возник после его столкновения с бойцом UFC, экс-чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Полиция сообщила о задержаниях по итогам инцидента, но сведения о процессуальном статусе каждого из участников не были подробно раскрыты.

До произошедшего Нурмагомедова рассматривали как потенциального новичка UFC после завершения последнего соглашения с PFL. По данным MMA Fighting, вопрос контрактных обязательств, включая период эксклюзивных переговоров с предыдущим промоушеном, остается существенным.