Магомедов нанес Перганде первое поражение в карьере на турнире PFL в Дубае

Российский боец Ахмед Магомедов победил американца Алексея Перганде в рамках турнира PFL Dubai, который проходит 14 ноября в Дубае (ОАЭ). Поединок в легком весе продлился три раунда и завершился единогласным решением судей.

Двое арбитров оценили бой со счетом 29:28 в пользу Магомедова, третий отдал россиянину преимущество в каждом раунде — 30:27. Поединок состоялся в предварительной части программы.

25-летний Перганде до выступления в Дубае не имел поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Американец подходил к турниру с восьмью победами подряд. Магомедов прервал эту серию и нанес сопернику первое поражение.

Турнир проходит на арене Coca-Cola Arena. Главным событием заявлен титульный бой в тяжелом весе между Вадимом Немковым и Сергеем Билостенным. Ранее в предварительном карде также победили россияне Денис Гольцов, Хабиб Набиев и Александра Савичева.