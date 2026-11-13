Немков и Билостенный успешно прошли взвешивание перед боем за титул PFL

Российские бойцы Вадим Немков и Сергей Билостенный успешно прошли процедуру взвешивания перед поединком на турнире PFL в Дубае (ОАЭ), сообщает пресс-служба организации.

Вес Немкова составил 110,9 кг, Билостенного — 118,8 кг. Оба спортсмена уложились в лимит тяжелой весовой категории.

Поединок состоится 14 ноября на арене Coca-Cola Arena и станет главным событием турнира. На кону будет стоять чемпионский пояс PFL в тяжелом весе, которым владеет Немков.

34-летний Немков завоевал титул в декабре 2025 года, победив Ренана Феррейру удушающим приемом в первом раунде. В его активе 20 побед и 2 поражения в ММА. На счету 31-летнего Билостенного 15 побед и 4 поражения.