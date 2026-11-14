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Набиев победил Нгоно техническим нокаутом на турнире PFL в Дубае

Дмитрий Сомов

Российский боец Хабиб Набиев победил представителя Камеруна Стива Нгоно техническим нокаутом на турнире PFL Dubai 14 ноября. Поединок в полутяжелой весовой категории завершился на 46-й секунде третьего раунда.

Набиев подошел к бою, имея 12 побед в 12 профессиональных поединках. Победа над Нгоно стала для него 13-й в карьере. Камерунский спортсмен до турнира одержал восемь побед при одном поражении.

Бой состоялся в предварительной части турнира на арене Coca-Cola Arena в Дубае. Организаторы включили россиянина в кард вместе с Денисом Гольцовым, Хасаном Магомедшариповым, Сайгидом Изагахмаевым и другими участниками.

Главным событием турнира станет поединок российских тяжеловесов Вадима Немкова и Сергея Билостенного за титул PFL. Для Немкова это первая защита чемпионского пояса организации.

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Хабиб Набиев
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