Савичева единогласным решением судей победила Остин на PFL Dubai

Российская спортсменка Александра Савичева победила австралийку Джасинту Остин на турнире PFL Dubai, который проходит 14 ноября в Дубае (ОАЭ). Трехраундовый поединок в минимальной весовой категории завершился единогласным решением судей.

Двое судей отдали россиянке все три раунда — 30:27, еще один зафиксировал ее преимущество со счетом 29:28. Таким образом, Савичева выиграла бой по карточкам всех трех арбитров.

Для Савичевой этот поединок стал вторым под эгидой PFL. В июле 2026 года она дебютировала в организации победой над Андреа Васкес, победив соперницу по итогам трех раундов. До выступления в Дубае в профессиональном рекорде россиянки значились восемь побед и два поражения. Остин перед боем имела девять побед при двух поражениях.

Савичева выступила в предварительном карде турнира, главным событием которого станет чемпионский бой в тяжелом весе между Вадимом Немковым и Сергеем Билостенным.