Шаблий избил бразильца на «Гран-при Bellator». Россиянин до сих пор не знает, с кем подерется в финале

Все ждали боя с Усманом Нурмагомедовым, но этого не случится.

Утром 18 ноября в Чикаго состоялся турнир Bellator 301, в главном событии которого украинец Ярослав Амосов проиграл американцу Джейсону Джексону. В главном карде также выступил россиянин Александр Шаблий, который встретился с бразильцем Патрики Питбулем в рамках полуфинала «Гран-при» в легком дивизионе.

Бой против Патрики Фрейре стал для Александра пятым в Bellator, предыдущие четыре он выиграл, а два последних завершил досрочно. В четвертьфинальном поединке «Гран-при» Шаблий одолел азербайджанца Тофика Мусаева нокаутом в третьем раунде, когда Мусаев не смог продолжать после точного мидл-кика россиянина по корпусу.

Бразилец находится на явном спаде. Ветеран Bellator провел в промоушене суммарно 26 поединков и выиграл 16 из них. В 2022 году Питбуль отдал пояс в легком весе Усману Нурмагомедову, уступив решением судей все пять раундов. А в 2023-м Патрики нокаутировал соотечественника Роберто де Соузу в совместном турнире Bellator и Rizin.

Первый раунд начался с тычка в глаз в исполнении Шаблия. Непонятно, насколько существенным был инцидент, но бразилец взял время на восстановление, а когда бой возобновился, на его щеке виднелось рассечение, из которого текла кровь. В первом отрезке бойцы держали дистанцию, но Александр действовал активнее, был быстрее на руках и перебивал бразильца.

В таком же неспешном темпе проходили и последующие раунды, каждый из которых забирал Шаблий. Питбуль активизировался в третьем и четвертом, когда пытался взять россиянина напором и колхозными оверхендами в стиле Дацика. Но все удары либо не дошли до цели, либо получились неакцентированными.

Россиянин сильно перебивал соперника, что отражалось на лице Фрейре. В конце четвертого раунда Александр так много и точно попадал по лицу бразильца, что оно быстро превратилось в большое красное пятно. Когда 25 минут истекли, сомнений в победителе не было. Как и в поединке Питбуля с Усманом, все судьи отдали сопернику бразильца все пять раундов — 50:45.

Пока неизвестно, кто станет следующим оппонентом Шаблия в финале «Гран-при». Планировалось, что Александр подерется с Усманом Нурмагомедовым, но боец сдал положительный тест на неизвестное вещество, которое попало в его организм вместе с медикаментами. Усман не попросил официального разрешения на терапевтическое исключение, поэтому его бой с Брентом Примусом отменен, а сам Нурмагомедов исключен из «Гран-при».

По словам Шаблия в интервью «СЭ», он пока не знает, с кем будет биться в финале, и в организации планы ему не озвучивали. Александр считает, что биться с Брентом Примусом снова смысла нет, так как Шаблий уже его нокаутировал, но возможен и вариант с Эй Джеем Макки, который, правда, не провел ни одного боя в «Гран-при», так как из-за травмы снялся с четвертьфинального поединка против Патрики Фрейре.