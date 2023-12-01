«Ковингтон показался нацистом, типа американцы — лучшая нация». Этот дагестанец крушит всех подряд и получает миллионы

Огромное интервью с топовым российским бойцом, который исключительно удачно бьется в Америке.

Магомед Магомедкеримов — один из самых успешных российских бойцов последних лет. В 2018 году он выиграл свой первый сезон PFL и забрал миллион долларов. В 2019-м замахнулся на вторую победу, но был вынужден сняться с полуфинала из-за травмы. В 2021-м дошел до финала. В 2023-м, меньше недели назад, снова победил в Гран-при — в финале он задушил коронным приемом гильотина Садибу Си (и соответственно снова взял миллион долларов). Это был их второй бой — два года назад Магомед выиграл у высоченного шведского сенегальца единогласным решением судей. После этого Си построил серию из семи побед, но в итоге был разбит дагестанским бойцом в пух и прах.

Рекорд Магомедкеримов в PFL/WSOF — 16-1. Важно отметить его универсализм — в проф. карьере Магомед побеждал гильотиной четырежды, удушением сзади — трижды, семь раз — ТКО, по разу — Иезекиилем, хедкиком, панчем в корпус, однопанчевым нокаутом после правого прямого.

Дата следующего боя Магомедкеримова уже известна — 21 февраля в Саудовской Аравии он сразится с чемпионом Bellator в полусреднем весе Джейсоном Джексоном. Конечно, было бы интересно посмотреть на Магомеда в UFC — все же ему уже 33 года. Но Магомедкеримов очень комфортно чувствует себя в PFL — прежде всего, с точки зрения финансов. А после объединения с Bellator и оппозиция у него станет интереснее.

В октябре, за месяц до финала сезона PFL, мы записали с дагестанцем большое интервью — о его карьере в целом. Магомедкеримов за последние лет пять бывал в США чаще, чем какой-либо другой боец — по его словам, летал туда 25-30 раз. Да и вообще, больше боев в Америке, чем он, из россиян провел только Александр Шлеменко (18). Начали мы со сбора в Кисловодске, который Магомед прошел вместе с другими топовыми дагестанскими бойцами, а закончили его бытом в США.

«Махачев за время после подписания в UFC хорошо набрал в боксе и тайбоксе. Раньше у него стойка чуть слабая была»

— До American Top Team у тебя был сбор в Кисловодске с ребятами, которые тренируются в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова. Назови отличительные особенности между тем, что ты увидел в Кисловодске, и тем, что видишь в ATT.

— Да, перед тем, как я приехал в American Top Team, мы прошли 10-дневный сбор в Кисловодске на олимпийской базе. Там у нас была короткая, но жесткая подготовка. Могли два-три раза в день тренироваться. Больше на физику, на кардио упор был, потому что высокогорье, свежий воздух.

— Думаю, там и спарринги были? Куда без них.

— Да, спарринги были, борьба была. Но основной упор был на физическую подготовку. Как раз Ислам Махачев готовился к турниру UFC в Абу-Даби. Команда была хорошая — и бойцы, и тренерский состав.

— Что было самое тяжелое из тренировок на физику?

— В горы бегать — самое тяжелое.

— А на какое расстояние?

— Километров 5-7, наверное. В гору. Тренеры не смотрели, какая погода — дождь идет, холодно — под дождем заставляли бегать. Бег не отменяли в любую погоду.

— Для тебя важно прибежать первым?

— Я не особо любитель бегать. Вот в школе Абдулманапа Нурмагомедова привыкли бегать. Все, кто там тренируется, бегают очень хорошо. Для меня нет разницы, прибежать первым или нет. Главное — не последним.

— Кто обычно первым прибегал?

— Зайнуковы — Маккашарип и Магомед. Два брата. Всегда первые были.

Ислам Махачев и Магомед Магомедкеримов. Фото Соцсети

— Как Ислам Махачев изменился за годы, что вы знакомы? У тебя в соцсетях есть фото с ним, сделанные еще в 2013-2014 годах.

— Да, мы очень давно знакомы. Мы раньше тренировались вместе, и сейчас в Махачкале тоже тренируемся вместе. Он с каждым днем становится увереннее в себе. Он хорошо набрал в боксе, в тайском боксе по сравнению с тем, что было 7 лет назад, когда он подписался в UFC. Тогда у него стойка чуть слабая была. Сейчас он может с любым в стойке драться, хотя особо и не пытается (интервью состоялось до того, как Махачев нокаутировал хай-киком Алекса Волкановски на турнире UFC 294. — Прим. «СЭ»). Он борется, у него база борцовская, и чтобы не рисковать, он больше идет в борьбу. А так, он может в стойке тоже обыграть их всех. Коленями работает, руки и ноги у него очень хорошие. Он очень чувствительный в стойке, просто так удары не пропускает.

— А вы с ним в Кисловодске, кстати, в спарринге стояли?

— Нет, у него были спарринг-партнеры его веса, он с ними работал. Два-три человека были, с которыми он работал. Это чемпион мира по тайскому боксу Магомед Зайнуков, же Шарип (Маккашарип Зайнуков. — Прим. «СЭ»), Ислам Мамедов. Кто в 70 кг дерется — с теми он и спарринговался.

— Что ты видишь в его технике, что может быть особенно сложным для исполнения?

— Он очень сильный физически по сравнению с соперниками. Тренируется, питается правильно. Может, лакская генетика играет роль — у лакцев много крупных, сильных ребят. Тот же Омари Ахмедов тоже мышечный, крупный.

— Твой хороший знакомый. Вы, наверное, прошли с ним много сборов в American Top Team.

— Да, последние 5-6 лет тренируемся вместе.

Омари Ахмедов и Магомед Магомедкеримов. Фото Соцсети

«Думали, кипиш получится с ирландцами, что их толпа придет. Все были в ожидании»

— Тебя можно назвать учеником Абдулманапа Нурмагомедова?

— Да, меня тоже можно, потому что я очень много сборов с ним прошел. У нас когда-то клуб был — «Чемпион», в Дербенте. Я там тренировался с Шамилем Завуровым, Магомедрасулом Хасбулаевым, Эседом [Эмирагаевым]. Вся команда Манапа. Мы уже сколько лет вместе тренируемся, вместе жили в Дербенте 5-6 лет.

— Ты со скольки лет стал тренироваться у Абдулманапа?

— Как только в борьбу перешел. В горах Цумадинского района каждое лето проходили сборы, я все время с командой был, тренировался там.

— Что тебе особенно запомнилось в тренировках Абдулманапа?

— Стабильность. В их команде стабильность — это номер один. Они стабильно тренируются — и из-за этого показывают хороший результат. У них стабильно зарядка, бег, вечером тренировка — все как положено. На сборах Абдулманап был первым на зарядке. Первый выходил, а вся толпа — за ним. Он сам пример показывал.

— То есть не у всех тренеров это доведено до такого уровня?

— Так, как у них, я ни у кого не видел. У них стабильность.

— Те сборы в горах были более жесткими, чем в Кисловодске сейчас, по твоим ощущениям?

— Да. Тогда у нас были очень плохие условия, но мы тренировались в три раза в день. В 6 утра зарядка, в 11 надо было в горы бежать — там качка с камнями, потом прибегали обратно и вечером в 5 часов опять на тренировку.

— А жили же вы там, по-моему, в маленьких деревянных домиках без отопления, из досок.

— Да, из досок, деревянные домики были. Условия были спартанские.

— Ну вот, несмотря на спартанские условия, спортсмены хорошие выходят.

— У кого плохие условия, те большего и добиваются. Тот, кто голоден, большего добивается, чем сытый.

— А ты всегда был голоден?

— Да, я всегда был голоден. Еда была, одежда была, все было. Но лишнего не мог себе позволять. Только кушать, одеваться, тренироваться — и все. У меня свободного времени не бывало, кроме тренировок, дома — больше ничего. Думаю, если были лишние деньги, я, наверное, больше гулял бы, больше отдыхал бы. Думаю, хорошо, что их не было в детстве.

— А ты работал кем-то параллельно с выступлениями? Потому что график у тебя с 18 лет очень насыщенный, ты дрался регулярно с 2008 года.

— Да, с 2008 года дерусь. Но нет, не работал. Никогда не работал. Всю жизнь тренировался.

— Но при этом, как ты говорил, нормальные гонорары к тебе пришли только когда ты поехал в Америку выступать. А до этого...

— Да, я в России с кем только ни дрался, со всеми топовыми бойцами. Вообще очень мало платили. А как перешел в PFL, там начал зарабатывать.

— А в России сколько получал?

— В первом «Гран-при ACB» я провел четыре боя. В финале уступил раздельным решением. За четыре боя дали 150 тысяч рублей. Каждый месяц дрался. В «Гран-при» было 16 человек в весе — и до финала.

— А если бы выиграл в финале, сколько получил бы?

— Выиграл бы 300 тысяч.

— Тот финал против Беслана Исаева — самое обидное поражение в карьере? Бой получился достаточно скандальным.

— Да, после боя скандал был. Это для меня опыт был, но сейчас возвращаться к этому и жаловаться не собираюсь. Это было для меня большим уроком. Большой опыт. В то время Беслан был одним из первых номеров в России, очень хороший боец.

Хабиб Нурмагомедов и Магомед Магомедкеримов. Фото Соцсети

— У тебя тогда в углу были, насколько помню, Шамиль Завуров, как глава клуба «Чемпион», и Хабиб Нурмагомедов — в майке футбольного клуба «Милан».

— Да-да, все правильно.

— Расскажи, как ты познакомился с Хабибом, как вы двигались вместе. У вас давние отношения, и их, наверное, можно назвать дружескими.

— Мы на вольную борьбу ходили, когда были еще детьми. В Махачкале была школа Али Алиева, лучшая школа вольной борьбы в то время. Мы там тренировались. И мы с Хабибом жили по соседству. В 300 метрах от его дома был мой. Потом он перешел в боевое самбо, а я — в панкратион. Так и начали боями заниматься.

— А молодого Хабиба вообще можно было забороть? В ММА его забороть, мягко говоря, никто не смог даже и близко.

— Мы обычно по вольной борьбе боролись. Он уже тогда был выносливее, чем другие. Выносливость у него с детства, как мне показалось. Если у него баллы откручивали, он нападал, пока свой балл обратно не возьмет. Очень выносливый был.

— Ты был в Нью-Йорке, когда Хабиб бился за чемпионский пояс с Элом Яквинтой. Мы хорошо помним, что предшествовало этому поединку — нападение Конора Макгрегора на автобус. И ты примерно в тот день выложил фотку из отеля — с Хабибом в окружении дагестанских бойцов. А дагестанских бойцов в те дни там было очень много. Ты подписал то фото: «Команда на старте за любой кипиш». Реально была готовность к драке с ирландцами? Мне кажется, многие ожидали, что что-то такое может произойти. Что Конор в отель завалится или что-то в этом роде.

— Да, когда Хабиб дрался за пояс, мы были в Нью-Йорке, и там нас было немало. Когда он пошел на пресс-конференцию, мы были в отеле. И вот услышали, что Конор напал на автобус. Мы все вышли на улицу перед отелем и ждали, что что-нибудь начнется. Думали, их толпа придет, наша придет. Думали, что сейчас кипиш получится, все были в ожидании. Но дальше ничего не произошло.

Дагестанцы на UFC 223 в Нью-Йорке в апреле 2018 года. Фото Соцсети

«В Джоне Джонсе была какая-то невероятная сила...»

— Твой первый зал в Америке — Jackson Wink в Альбукерке. Ты как-то выложил фотографию, где борешься с Джоном Джонсом. Как он тебе в борьбе?

— В первый раз, когда я приехал в Америку, я тогда еще дрался в WSOF. Первый кемп у меня прошел в Альбукерке. Как раз в зале тогда тренировались Джон Джонс, Ковбой и другие хорошие ребята. Была схватка по джиу-джитсу, мы друг с другом менялись, и я поборолся с Джонсом. Он оказался очень крепким, очень техничным бойцом. Не зря он номер один в мире. Есть в нем сила. Он намного больше весом, чем я. Я боролся и с другими ребятами с большим весом, но он оказался очень крепким и очень техничным. Какая-то невероятная сила была в нем.

— Даже невероятная?

— Да, он очень крепкий. Его с позиции сдвинуть, что-то с ним сделать — очень тяжело было.

— Многие говорят, что когда с Хабибом борешься, будто борешься с тяжеловесом. С кем сложнее бороться — с Джоном Джонсом или с Хабибом?

— Хабиб во время схваток позиции просто так никому не дает. Давно с Хабибом не боролся, но раньше он позицию старался никому не давать. А Джонс со мной не на 100 процентов работал.

— Вот оно как.

— Ну, у Джонса вес больше, он со мной не будет на сто процентов бороться.

Джон Джонс и Магомед Магомедкеримов в зале Jackson Wink. Фото Соцсети

— А как Джонс вел себя в зале? Насколько часто он приходил на тренировки? Может, чем-то запомнился?

— Каждый день он не приходил, приходил три-четыре раза в неделю. Никаких понтов не было. Очень спокойный. Со всеми фоткался, со всеми здоровался. Такой он — приходил на позитиве и уходил на позитиве. Мне очень понравилось, как он себя вел.

— С кем еще там работал? Ты сейчас назвал Ковбоя, а у тебя еще есть фотка с Карлосом Кондитом.

— Да, с Кондитом тоже работали. Тоже непредсказуемый боец в стойке. У него очень разнообразный арсенал. Локти, колени. У Винкельджона есть особенность — он ставит необычный кикбокс или тайский бокс. У него свой, специфический подход к этим вещам. Бывало, не ожидал такого удара... Не знаешь, откуда от него [Кондита] может прилететь.

— Почему решил сменить Jackson Wink на American Top Team?

— Майами — очень красивый город, здесь много русскоговорящих людей, здесь много дагестанцев. В Альбукерке русскоговорящих было очень мало, пара человек. И город не очень красивый был, он в пустыне находится. И с борьбой чуть-чуть туго было там. В American Top Team очень хорошая борьба, очень много спарринг-партнеров. Cейчас этот зал считается одним из лучших в мире. Когда я приехал сюда на сборы во второй раз, я попал в Майами, мне очень сильно понравилось. И я решил здесь остаться.

Карлос Кондит и Магомед Магомедкеримов. Фото Соцсети

«Ковингтон показался мне нацистом. Типа — «Американцы — лучшая нация»

— Все помнят, как вы с Омари Ахмедовым подошли к Колби Ковингтону. А ты боролся до этого или спарринговал с Колби? (в 2019 году Магомедкеримов и Ахмедов предъявили Ковингтону претензии за его оскорбительные посты о Хабибе)

— Нет, я не боролся и не спарринговался. Что-то изначально мне он не понравился как человек. Как будто нацист, мне так показалось.

— Он тебе сразу таким показался?

— Да, сразу показалось. Еще он высокомерно ходил в зале.

— А нацистом почему показался?

— Ну, типа — «Американцы — лучшая нация». У них бывают такие моменты.

— Причем белые американцы?

— Да-да.

— Хотел с ним в спарринг встать? Проучить? Или он сильных бойцов к себе особо не подпускал?

— Такие топовые бойцы стараются работать с тем, с кем они привыкли. Они боятся, что кто-то молодой придет, что может их травмировать. Из-за этого слабые спарринг-партнеры не работают с ними. Не знаю, почему так. У нас в Дагестане, например, все хотят встать в пару с самыми лучшими, а здесь они как-то со своими слабыми партнерами работают. Вот Порье тоже с нами тренируется, у него тоже свои спарринг-партнеры бывают.

— Хорхе Масвидаль?

— У Масвидаля свои спарринг-партнеры. Они работают с теми, с кем привыкли.

— В общем, респект Шону Стрикланду, который работает со всеми. Правда, в другом зале.

— Шон со всеми работает, да. Он — бродяга.

— По поводу Колби — почему ты все-таки тогда решил к нему подойти? Не вытерпел?

— В соцсетях постоянно появлялось, что он так-то высказался. У нас в зале был Али Кайтуков, он английский хорошо знает. Али к нему первый подошел, и мы тоже собрались там. И Колби начал говорить, что это не он, а его менеджер выставляет все это. Короче, отрицать начал.

— Вы с Хабибом-то списывались на этот счет? Обсуждали это каким-либо образом?

— Нет, не обсуждали, даже не вспоминали.

Магомед Магомедкеримов на своем первом сборе в American Top Team. Фото Соцсети

«Олейник научил меня Иезекиилю, еще в Ростове — когда был главным тренером клуба «Пересвет»

— В ATT очень много бойцов, наверное, это крупнейший в Америке ММА-зал. Случалось такое, что ты в спарринге отправлял кого-то из известных бойцов в нокаут?

— В нокаут — не было.

— Нокдауны?

— Сечки бывали. Рассечения делали, нокаутов не было.

— Один из бойцов, с которыми ты регулярно работаешь — Джонни Эблин, чемпион Bellator в среднем весе. Удивляет ли тебя его прогресс? Бозигит Атаев как-то нокаутировал его в спарринге, и тот аж заплакал.

— Да, с Джонни мы очень долго работаем. Я помню, как Бозигит посадил его ударом в печень, тот после этого сидел, плакал. Но Джонни — молодец, с каждым днем набирает. В Bellator он сейчас в своем весе никого не чувствует. На глазах вырос парень. Он стабильно тренируется, ходит в зал, не ленится. Мы с ним очень много спаррингов провели.

— Он выносливый, это бросается в глаза.

— Да, выносливый, может свой темп навязать, бороться-бороться-бороться, и вот так может загонять людей.

— Есть ли у тебя образ среднестатистического американского бойца?

— Американцы выделяются физической силой и выносливостью. У них нет особой техники, но они могут задать темп и одно и то же 10 раз повторять, и вот так загнать человека.

— Как Джонни Эблин, кстати.

— Да. Пока с ним в спарринге борешься, он начинает делать одно и то же. Один раз провалил, второй раз, третий раз, может еще три, пять, десять раз одно и то же делать и добиться своего.

— Кто в ATT лучший борец, на твой взгляд?

— Из американцев или в общем?

— Изо всех — и бразильцев, и россиян.

— Ну, смотря в каком весе. Вот ребята из Дагестана, которые приезжают, здесь выигрывают у всех по борьбе. Техникой выигрывают.

— А кто — лучший грэпплер?

— Ну, грэпплеры — это бразильцы.

— Не дагестанцы все-таки?

— Нет, грэпплеры — бразильцы.

— Кто из них там в самом порядке?

— Чемпион UFC Пантожа, Тиаго Мойзес, который с Махачевым дрался.

— Он хорош, да?

— Да, партер очень хороший.

— Ислам его при этом смог финишировать.

— Да, смог финишировать. В боях ММА это чуть-чуть другое, а когда чисто по джиу-джитсу борешься...

— Когда Махачев дрался с Мойзесом, думаю, многие не совсем представляли, кто противостоит Исламу.

— Да. Думали, что он будто бы слабый, а он очень хорошо борется в джиу-джитсу.

— А в чем он особенно силен?

— Техничный. Он может провести много болевых. Хорошо держит позицию, физически крепкий. Просто в боях он что-то не может себя показать. Видимо, переживает, волнуется.

— В 2021 году у тебя был бой с Кертисом Миллендером. Ты выиграл Иезекиилем — редким приемом. Случаем, не Алексей Олейник ему научил?

— Да, он меня научил. Это еще до American Top Team было: когда мы в России тренировались, он мне показывал этот прием. И здесь мы тоже иногда, когда он появлялся, отрабатывали прием.

— Круто, ничего не скажешь. Учитывая, что недавно так выиграл Александр Волков — его ведь этому приему тоже Олейник научил.

— Да, Олейник научил. Многие думают, что это так просто [уйти от Иезекииля]... А если ты хорошо захват сделал, то от этого приема тяжело уходить.

— А если ты на спине лежишь, это еще сложнее сделать?

— Нет. Думаю, если соперник прилипает к тебе, это легче сделать.

— То есть легче, когда ты сам на спине находишься?

— Да. Когда соперник тебя давит, пытается вставать, когда не дает... Если он закинул руки — все, попался.

— С Олейником вы в Ростове тренировались?

— Да, в Ростове, когда там был клуб «Пересвет». Олейник был там главным тренером.

— И там вы, наверное, с Александром Шаблием познакомились?

— Да, познакомились с ним там. Он тогда был худеньким молодым парнем. Он, кстати, тоже с нами здесь, в American Top Team. Я недавно боролся с ним, он очень сильно набрал в борьбе, очень крепкий. Не ожидал, что он так сильно прибавит. Очень умный, очень техничный. Лишнего не позволяет бою. Растет, молодец!

Магомед Магомедкеримов на американском футболе. Фото Соцсети

«Ярик Амосов нос не воротит. В зале политических моментов не должно быть»

— Сейчас в American Top Team много бойцов из России. И там же сейчас подготовку к бою проходит украинец Ярослав Амосов (17 ноября Амосов проиграл нокаутом в третьем раунде Джейсону Джексону в бою за титул чемпиона Bellator в полусреднем весе). Как он сейчас? Нет ли такого, что он держится в стороне от россиян? Или все как раньше?

— Нет, такого нет. Все как раньше. Боремся, становимся в пары. Раньше спарринговали, сейчас что-то не сделали спарринги. Я на одного бойца готовлюсь, он на другого.

— В общем, нос никто не воротит?

— Нет-нет.

— Ну и замечательно.

— В зале таких политических моментов не должно быть.

— Ярик ведь тоже классный борец, мы видим это по его выступлениям в Bellator. Насколько с ним сложно и насколько он чисто технически похож на Хабиба?

— Да, с Яриком мы боролись, он очень крепкий, очень хорошо борется, позицию хорошо держит. Но у Хабиба партер чуть-чуть на другом уровне.

— А в чем это выражается?

— Хабиб для своего веса очень техничнен, очень силен. Ты же видишь, как он доминирует. На пол повалил...

— Встать нереально.

— Да, встать тяжело.

Магомед Магомедкеримов в American Top Team. Фото Соцсети

«В Америке как бы не обозвали — за это никто не спрашивает. Такое воспитание — в школах учат друг с другом не драться»

— Обсудили борцов и грэпплеров American Top Team. А у кого самый жесткий панч из тех, с кем ты там встречался?

— Самый тяжелый удар здесь был у... Помните, был такой боец Гасан Умалатов? Вот у него колотушка очень тяжелая была. Очень сильно бил. Бокс был очень хороший у него. В зале он очень хороший был, в зале не каждому удавалось его победить. А в боях что-то у него не пошло.

— Зато сейчас хорошо развивается карьера у его младшего брата — Магомеда Умалатова. Вы же ведь должны были подраться в полуфинале нынешнего Гран-при PFL, но он с боя снялся. С чем это было связано?

— Да, Магомед в PFL очень ярко себя показал, очень хорошо идет, уверенно. Мы как раз за выход в финал должен были с ним биться. Что-то у него со здоровьем проблемы начались, и из-за этого он снялся. Мне дали другого соперника.

— У кого из бойцов в АТТ самый вредный характер?

— Самый вредный... Таких не знаю.

— Самым грязным бойцом в спаррингах был, наверное, Гектор Ломбард. Верно или нет?

— О! Хорошо, что ты напомнил. У него много с кем здесь во время спаррингов кипиши бывали, драки. В том числе один раз Султан Алиев чуть с ним не подрался. Султан его на улицу вытягивал. Он может аккуратно работать, а потом войти в азарт, со всей силой ударить, травмировать мог. Из-за этого его из зала выгнали.

— Самый большой кипиш, который ты когда-либо видел в American Top Team. Между бойцами, между тренерами, между посетителями?

— Было один раз... Кто это был... Брукс!

— Уилл Брукс?

— Да, бывший чемпион Bellator. Он с кем-то зацепился в зале. Они, как две собаки, друг против друга встали, и друг друга матерят, а никто пальцем не трогает. Все вокруг собрались, ждали, пока кто-то ударит. Никто не ударил. Все на словах.

— То есть материли-материли, и...

— Да, будто убить готовы были, но пальцем никто никого не тронул.

— Тебе не кажется, что слово в Америке стоит меньше, чем в России? Чем, в частности, в Дагестане. Они там ругаются постоянно, причем грязно...

— Да, здесь как бы не обозвали — за это никто не спрашивает. А в России, в Дагестане за это любой себя уважающий человек подойдет и спросит. Тут тебя хоть как матом заденут, все забудется, и все разойдутся.

— Условно, какой-нибудь молодой боец скажет что-то матерное в адрес возрастного бойца, а возрастной боец на это может и внимания не обратить? Как будто это так, фигня.

— Да, внимание не обращают.

— Тебе не кажется, что это не совсем нормально?

— Что может тут быть нормального? Будет тебя какой-то молодой обзывать, материться на тебя — надо, думаю, его успокоить, по ушам дать.

— Понятно, что свободные нравы и прочее, но...

— Видимо, такое воспитание. Их здесь в школе учат так — друг с другом не драться, рукоприкладством не заниматься. Видимо, все из-за этого.

Магомед Магомедкеримов в American Top Team. Фото Соцсети

«В США привожу из Дагестана мед. Здесь закон запрещает продавать мед без сахара, не смешанный»

— Сколько максимально долго ты был в Америке? Именно безвылазно.

— Безвылазно — восемь месяцев.

— А всего сколько заездов у тебя в Америку?

— Минимум 25-30, наверное, есть. На PFL на каждый бой прилетал сюда, после боя улетал домой на две недели, потом обратно возвращался. И вот так последние 5-6 лет.

— Получается, что ты уже больше тренировок в Америке проводишь, чем на родине?

— Да, основные тренировки, всю основную подготовку я прохожу в Америке. Ничего не отвлекает, тренеры хорошие. Все налажено.

— Есть ли что-то, что ты из Америки обязательно домой привозишь? Покупаешь что-то, чего у нас нет или что у нас намного дороже?

— Обычно отсюда привозят одежду.

— Намного дешевле?

— Да. И сейчас из-за санкций у нас закрыли много фирменных магазинов, из-за этого приходится отсюда возить.

— Сколько там сейчас джинсы стоят? Levi's, например?

— 15-20 долларов.

— Это, конечно, даже с нынешним курсом... Они в России стоят в пять-семь раз дороже.

— Тут же много этих скидочных магазинов. По скидкам можно очень хорошие вещи купить.

— В выпуске Дмитрия Смолякова я увидел, что ты с собой в Америку привозишь мед. То есть меда дагестанского тебе не хватает там.

— Да, конечно, при подготовке мед и все такие вещи должны быть. В Америке чистого меда не бывает, здесь как-то закон не разрешает продавать мед без сахара, не смешанный. А мой дядя как раз в горах готовит собственный мед, у него собственный улей. Он привозит мед мне, а я привожу его сюда.

— Каких еще продуктов тебе не хватает в Америке из тех, которые есть в Дагестане?

— Традиционно — чуду, хинкал, домашней еды не хватает. Дагестанской кухни не хватает, можно сказать. В любых ресторанах есть все на любой вкус, но мне не нравятся. Дагестанской кухни нет.

— Есть такой стереотип, что в Америке сплошной фастфуд, а в магазинах типа Wallmart продают всякую вредную несвежую фигню. Просвети насчет качества питания в США — как есть на самом деле?

— Здесь есть магазины на любой карман. Есть Wallmart, там бывают не очень качественные вещи. У кого денег мало — они идут и там покупают. У кого возможности хорошие, они идут в Whole Foods или Fresh Market, еще Cosco есть. Тут есть много хороших магазинов. Каждый находит то, что ищет. Здесь есть и хорошие продукты, и плохие.

— А хорошие продукты намного дороже?

— Да, в два раза, даже если не больше.

— Ты в основном ходишь в такие магазины, где хорошие продукты, или не особо заморачиваешься на этот счет?

— Нет-нет, все продукты, еда — все очень хорошее. Для подготовки нужна хорошая еда, хорошие витамины. Беру все самое лучшее.

Магомед Магомедкеримов на Ниагарском водопаде. Фото Соцсети

«Рахмонов может стать чемпионом UFC, если будет умно драться»

— Кого считаешь лучшим в полусреднем весе UFC?

— Очень хорошо идет парень из Казахстана, Шавкат Рахмонов. Он, я думаю, может стать чемпионом, если умно подерется. Очень крепкий парень.

— Умно — имеешь в виду, что он иногда дает волю эмоциям?

— Нет, он очень много пропускает в боях. Голова же не всегда будет такой крепкой. Можно расслабиться и упасть. Надо более собранно работать.

— Но мощь у него, конечно, страшная.

— Да, мощь хорошая, выносливость хорошая. Все есть, чтобы стать чемпионом.

— Ты с ним не пересекался нигде, никаким образом? Он же тоже во Флориде тренируется.

— По субботам паримся вместе. Там виделись как раз. И в одну мечеть мы с ним ходим на пятничный намаз. Там тоже его видел.

— Ты в рейтинге Fight Matrix сейчас на 15 месте среди полусредневесов. Насколько это место справедливо, на твой взгляд?

— Я думаю, слишком назад закинули меня.

— Какое место было бы самым справедливым, если нескромно?

— Топ-10 — минимум (по итогам финала Гран-при PFL Магомедкеримов поднялся на девятое место в рейтинге. — Прим. «СЭ»).