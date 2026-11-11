Двалишвили заявил, что его избили Усман Нурмагомедов и его команда

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что подрался с российским бойцом, чемпионом PFL в легком весе Усманом Нурмагомедовым и его командой в Абу-Даби. Двалишвили опубликовал в соцсетях видео с окровавленным лицом.

По словам 35-летнего грузина, он находился в отеле вместе с другом, когда к ним подошли Нурмагомедов и сопровождавшие его люди.

«Какой же подлый ход, ребята. Мы вдвоем приехали сюда, в Абу-Даби, и Усман Нурмагомедов со своими друзьями подошли к нам сзади, словно змеи! Вы что за бойцы вообще, ребята? Какие мужчины способны на такое? Если хотите подраться — делайте это по-мужски. Вы подошли к нам двоим, еще и подготовились к этому.

Мы истекали кровью и дрались, но вы просто склизкие парни, это показывает ваш характер! Вы показали, что вы не мужчины, ребята! Если хотите драться — погнали! Мы бойцы, братан. Я настоящий мужик, но вы напали со спины. Все ваши друзья ждали нас, не знаю, сколько вас было.

Я просто приехал в Абу-Даби, но Усман, Умар и их друзья пришли со спины, чтобы побить нас. Так много людей... Со мной все хорошо, ребят, я воин! Для меня это ничего не значит. Но это показывает, кто вы на самом деле!» — заявил Двалишвили.

Двалишвили одержал 21 победу и потерпел шесть поражений в ММА. Грузин завоевал пояс UFC в легчайшем весе в 2024 году, после чего трижды защитил титул — в боях с Умаром Нурмагомедовым, Шоном О'Мэлли и Кори Сэндхагеном. В декабре 2025 года он уступил чемпионский пояс Петру Яну, а 24 октября 2026-го снова проиграл россиянину единогласным решением судей в титульном поединке на UFC 333 в Абу-Даби.

28-летний Усман Нурмагомедов остается непобежденным в профессиональных ММА — 22 победы при одном бое, признанном несостоявшимся. Россиянин является чемпионом PFL в легком весе, его рекорд в организации составляет 4-0. В последнем поединке 31 июля Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в первом раунде и защитил чемпионский титул.