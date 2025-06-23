PFL World Tournament 7: дата и время начала турнира

Турнир PFL World Tournament 7 состоится в ночь с 27 на 28 июня. Вечер ММА пройдет в Чикаго (штат Иллинойс, США). Начнется шоу с прелимов в 03.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05.30 мск.

В главном событии вечера состоится бой в среднем весе между Фабианом Эдвардсом и Джошуа Сильвейрой. Во втором по значимости поединке сойдутся полутяжеловесы Салливан Коли и Фил Дэвис. Также в предварительном карде в октагон выйдут россияне: Валентин Молдавский против Александра Романова, Олег Попов против Родриго Насименто и Сергей Билостенный против Карла Уильямса.

Турниры PFL в России показывает онлайн-кинотеатр «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL World Tournament 7 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».