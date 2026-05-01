Расул Магомедов — Рафаэл Ксавье: дата и время начала боя PFL, где смотреть

Расул Магомедов и Рафаэль Ксавьер встретятся в поединке турнира PFL в воскресенье, 3 мая. Начало боя — около 5.00 по московскому времени.

Следить за результатами боев можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире турнир PFL в России покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

Магомедов провел 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав победу в каждом из них. В предыдущем бою, который состоялся в февраля 2026 года, Расул одолел Шамиля Мусаева единогласным решением судей.

Ксавьер одержал 14 побед и потерпел 8 поражений. В предыдущем поединке, который проходил в июне 2025 года, Рафаэль победил Карла Албректссона техническим нокаутом.

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