Мусаев встретится с Джином в бою за чемпионский пояс PFL

Российский боец Шамиль Мусаев встретится с американцем Тэдом Джином в титульном поединке PFL, сообщает пресс-служба организации.

Бой в среднем весе состоится 25 июля в Вашингтоне.

32-летний Мусаев в профессиональных ММА одержал 19 побед и потерпел одно поражение при одной ничьей. В феврале 2026 года он проиграл россиянину Рамазану Курамагомедову в чемпионском поединке за титул в полусреднем весе.

Тогда Курамагомедов одержал победу единогласным решением судей — 48:46, 48:46, 48:46. По ходу боя с Мусаева сняли одно очко за нелегальный удар коленом.

Позднее 29-летний Курамагомедов объявил о завершении карьеры и оставил чемпионский пояс вакантным.

У 27-летнего Джина 12 побед без поражений.

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