PFL Брюссель: Хабирора — Хендерсон: началась прямая трансляция турнира

Началась прямая трансляция турнира по смешанным единоборстам PFL Brussels. Вечер ММА проходит на «ING Арене» в Брюсселе (Бельгия). Основной кард ожидается в 23.00 по московскому времени.

В главном событии турнира состоится бой в полусреднем весе между бельгийцем Патриком Хабиророй и американцем Бенсоном Хендерсоном. В соглавном бою сойдутся француз Тейлор Лапилус и британец Джейк Хэдли (легчайший вес).

Прямую трансляцию PFL Brussels в России покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется трансляция в 00.00 мск (24 мая).

Следить за последними новостями PFL, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА.