PFL Брюссель: Хабирора — Хендерсон: началась прямая трансляция турнира
Началась прямая трансляция турнира PFL Брюссель: Хабирора — Хендерсон
Началась прямая трансляция турнира по смешанным единоборстам PFL Brussels. Вечер ММА проходит на «ING Арене» в Брюсселе (Бельгия). Основной кард ожидается в 23.00 по московскому времени.
В главном событии турнира состоится бой в полусреднем весе между бельгийцем Патриком Хабиророй и американцем Бенсоном Хендерсоном. В соглавном бою сойдутся француз Тейлор Лапилус и британец Джейк Хэдли (легчайший вес).
Прямую трансляцию PFL Brussels в России покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется трансляция в 00.00 мск (24 мая).
Следить за последними новостями PFL, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА.
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