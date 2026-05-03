Билостенный нокаутировал Феррейру на турнире PFL в Су-Фолсе

Российский боец Сергей Билостенный нанес поражение бразильцу Ренану Феррейре в поединке на турнире PFL в американском Су-Фолсе.

Бой в тяжелом весе завершился в третьем раунде. 30-летний россиянин нокаутировал 36-летнего соперника.

В предыдущем бою на турнире World Tournament 10 в августе 2025 года Билостенный победил Карла Уильямса техническим нокаутом.

Билостенный одержал 15-ю победу в профессиональных ММА при четырех поражениях. У Феррейры шестое поражение при 13 победах. Еще три поединка признаны несостоявшимися.

ММА PFL: Феррейра — Билостенный

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