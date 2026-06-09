PFL Африка 2, 13 июня 2026: дата и время начала турнира, полный кард, где смотреть

Турнир PFL Африка 2 состоится в конференц-центре «Эко» в Лагосе (Нигерия) в субботу, 13 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Основной кард PFL Африка 2

Васи Адешина (10 — 3 — 0) — Начо Кампос (7 — 2 — 0)

Патрик Ошими (8 — 1 — 0) — Аинда Октаве (7 — 1 — 0)

Карим Хеннине (6-0-0) — Тимна Мхлаули (5-0-0)

Корнел Томпсон (11-3-0) — Тшиломба Микикси (5-0-0)

Яхая Яхуза (8-0-0) — Джордан Фонгно (4-1-0)

Прелимы PFL Африка 2

Рафаэль Учегбу (10-2-0) — Эдсон Мачаване (7-1-0)

Джулиет Ука (9-0-0) — Элисандра Феррейра (9-2-0)

Абдеррахман Еррачиди (5-1-0) — Хусэйн Мухаммад (2-0-0)

Ален Мажорике (6-1-0) — Дуайт Джосеф (15-3-0, 1 НЗ)

Джин До Сантос (9-2-0) — Демба Сек (10-3-0)

Боули Годого (4-2-0) — Дауда Раджабу (4-1-0)

Стив Нгоно (7-1-0) — Ричард Музаан (6-3-1)

Шелда Чипито (1-0-0) — Хэйди Ахмед (2-1-0)

Где смотреть трансляции

В России трансляции турниров PFL можно смотреть на онлайн-платформе Okko Спорт.