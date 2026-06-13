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Васи Адешина и Начо Кампос: онлайн трансляция боя

Васи Адешина и Начо Кампос проведут бой в главном событии PFL Африка 2 13 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Нигериец Васи Адешина и испанец Начо Кампос проведут бой в полулегком весе на турнире PFL Африка 2 в субботу, 13 июня. Поединок станет главным событием вечера на площадке Eko Convention Center в Лагосе (Нигерия).

ММА PFL: Адесина — Кампос

Начало турнира запланировано на 20.00 по московскому времени. Бой Адешина — Кампос ожидается ближе к концу основного карда. Советуем начать следить за турниром заранее, поскольку точное время выхода бойцов зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Трансляция боя Васи Адешина — Начо Кампос на PFL Африка 2

Бой PFL Африка 2 между Адешиной и Кампосом в России можно посмотреть на онлайн-платформе Okko Спорт. Доступ к трансляции может предоставляться по платной подписке. Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре ММА и ленте раздела PFL на сайте «СЭ».

Статистика перед боем Васи Адешина — Начо Кампос на PFL Африка 2

Адешина подходит к турниру с рекордом 10 побед и 3 поражения. В предыдущем бою нигериец победил Джона Ноксона техническим нокаутом на турнире Shogun Fights 28 в марте 2024 года.

Кампос в профессиональной карьере одержал 7 побед и потерпел 2 поражения. В последнем поединке испанец проиграл Абдулле Алькади сабмишеном на турнире Urijah Faber's A1 Combat 25 в августе 2024 года.

PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео

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Начо Кампос
Васи Адесина
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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