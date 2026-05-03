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3 мая, 05:34

Расул Магомедов выиграл бой у Ксавьера на турнире PFL в Су-Фолсе

Павел Лопатко

Представляющий Бахрейн российский боец Расул Магомедов победил немца Рафаэля Ксавьера на турнире PFL в американском Су-Фолсе.

Поединок в полутяжелом весе продолжался три раунда. 31-летний Магомедов победил решением судей.

В профессиональных ММА у Магомедова теперь восемь побед в восьми боях. В предыдущем бою на турнире PFL World Tournament 10 21 августа 2025 года он победил бразильца Гильерме Виану единогласным решением судей.

35-летний Ксавьер потерпел восьмое поражение при 11 победах.

ММА PFL: Магомедов — Ксавьер

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Расул Магомедов
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