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3 мая, 03:30

Гаджи Рабаданов — Александр Чизов: прямая трансляция боя PFL

Гаджи Рабаданов и Александр Чизов проведут бой на PFL Sioux Falls 3 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Гаджи Рабаданов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Гаджи Рабаданов проведет бой с латвийцем Александром Чижовым в соглавном событии вечера турнира PFL Sioux Falls в ночь на воскресенье, 3 мая. Вечер ММА пройдет в Су-Фолсе (США) в спортивном комплексе «Сэнфорд Пентагон». Поединок начнется ориентировочно в 6.30 по московскому времени.

ММА PFL: Рабаданов — Чижов

Отслеживать результаты боя Рабаданов — Чижов и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

Гаджи Рабаданову — 32 года. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 26 побед, 5 поражений и 1 ничья. В предыдущем бою на турнире PFL 9 15 августа 2025 года Гаджи уступил британцу Альфи Дэвису единогласным решением судей в финале сезона PFL.

У 28-летнего Чижова в профессиональных ММА 13 побед и 3 поражения. В предыдущем бою на турнире PFL Lyon 13 декабря 2025 года Александр победил нокаутом британца Коннора Хьюза.

В прямом эфире турнир PFL Sioux Falls с главным боем Сторли — Зендели покажет онлайн-платформа Okko, контент которой доступен при наличии подписки. Трансляция начнется в 2.00 мск.

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Александр Чижов
Гаджи Рабаданов
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