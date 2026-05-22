Патрик Хабирора — Бенсон Хендерсон: дата и время начала боя PFL, где смотреть трансляцию

Хабирора и Хендерсон встретятся на турнире PFL в Брюсселе

Патрик Хабирора из Бельгии и американец Бенсон Хендерсон встретятся в главном поединке турнира PFL в субботу, 23 мая. Бой будет проходить в Брюсселе (Бельгия) и начнется около 22.20 по московскому времени.

Результаты турнира PFL в Брюсселе можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире бой Хабирора — Хендерсон покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Хабирора провел пять поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав победу в каждом из них. В профессиональном рекорде Хендерсона — 30 побед и 12 поражений в 42 поединках. В предыдущем бою Хабирора нокаутировал Кевина Джуссета, а Хендерсон проиграл Усману Нурмагомедову сдачей (удушение).

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