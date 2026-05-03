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3 мая, 05:56

Магомед Магомедов одержал победу в поединке с Иго на турнире PFL в Су-Фолсе

Павел Лопатко

Российский боец Магомед Магомедов победил бразильца Леандро Иго в поединке на турнире PFL в американском Су-Фолсе.

Бой в легчайшей весовой категории продолжался три раунда и завершился победой 34-летнего россиянина решением судей. Теперь у него в профессиональных ММА 22 победы при пяти поражениях.

В предыдущем бою на турнире PFL Champions Series 3 в октябре 2025 года Магомед Магомедов уступил американцу Сержио Петтису нокаутом во втором раунде.

37-летний Иго потерпел седьмое поражение при 24 победах.

ММА PFL: Магомедов — Хиго

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Леандро Хиго
Магомед Магомедов
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